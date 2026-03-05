Faustino Oro perdió en Moscú y quedó a una victoria de hacer historia en el ajedrez mundial

El joven ajedrecista argentino Faustino Oro estuvo este jueves muy cerca de alcanzar una marca histórica en el circuito internacional, pero la derrota ante el ruso Alekséi Grebnev en la última ronda del Abierto Internacional Aeroflot de Moscú postergó su posibilidad de convertirse en el Gran Maestro más joven en la historia del ajedrez.

El prodigio de 12 años llegaba a la partida decisiva con chances concretas de alcanzar el récord. Para lograrlo necesitaba una victoria que le permitiera obtener la tercera norma exigida por la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE), requisito indispensable para alcanzar el título. Sin embargo, el resultado adverso obligará a esperar una nueva oportunidad en futuras competencias.

Una partida decisiva ante un rival de alto nivel

El encuentro definitorio del torneo se disputó en los salones del Hotel The Carlton, sede tradicional del prestigioso certamen moscovita. En esa mesa, Faustino Oro jugó con piezas negras frente a un rival de gran proyección internacional.

Grebnev, de 19 años, cuenta con un importante recorrido competitivo. Fue campeón mundial Sub-18 en 2023, campeón juvenil asiático en 2024 y actualmente se encuentra dentro del Top 100 del ranking internacional.

Faustino Oro quedó a un paso de ser Gran Maestro.

Durante la partida, el argentino intentó plantear un juego ambicioso para buscar el resultado que necesitaba. Sin embargo, el desarrollo del tablero se volvió complejo y el ruso logró encontrar las mejores continuaciones, según informó la Agencia NA.

El error en el cierre que inclinó la partida

A medida que avanzaban las jugadas, la posición se tornó cada vez más exigente para ambos jugadores. Con el reloj marcando cada vez menos tiempo disponible, Faustino Oro cometió un error que terminó inclinando el resultado a favor del ajedrecista ruso.

La derrota le impidió alcanzar el objetivo inmediato que perseguía en Moscú. De haber ganado, el argentino habría conseguido el título de Gran Maestro con 12 años, 4 meses y 19 días, seis días antes del récord que actualmente posee el estadounidense Abhimanyu Mishra.

El jugador norteamericano obtuvo esa marca histórica con 12 años, 4 meses y 25 días, registro que por ahora seguirá vigente.

Más allá del resultado final, la actuación de Faustino Oro en el torneo resultó competitiva. El argentino comenzó el certamen como preclasificado número 35 y logró escalar hasta el puesto 22 tras completar una campaña de cuatro victorias, tres empates y dos derrotas.