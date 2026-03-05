 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Sociedad Salud Pública

El hospital San Martín de Paraná renovó la totalidad de sus camas de internación

5 de Marzo de 2026
Camas para el hospital San Martín de Paraná
La compra demandó más de 315 millones de pesos, financiados con recursos de la partida hospitalaria provenientes del Ministerio de Salud de Entre Ríos y, además con fondos arancelarios se realizó la compra de colchones y almohadas.

El hospital San Martín de la capital entrerriana concretó el recambio total de sus camas de internación, medida que impacta de manera directa en la calidad de atención, la seguridad de los pacientes y las condiciones de trabajo del personal de salud. La compra demandó más de 315 millones de pesos, financiados con recursos de la partida hospitalaria provenientes del Ministerio de Salud de Entre Ríos y, además con fondos arancelarios se realizó la compra de colchones y almohadas.

 

La renovación permitió reemplazar equipamiento que, en la mayoría de los servicios, no se actualizaba desde hacía casi 40 años. Cabe señalar que durante 2025 el establecimiento registró 10.225 internaciones, un dato que dimensiona el alcance de la mejora en la atención cotidiana.

 

En el marco de la incorporación de nuevo equipamiento, entre 2025 y 2026 se adquirieron 149 camas comunes, 27 camas eléctricas, 160 colchones y 172 almohadas. Las camas eléctricas fueron destinadas a áreas críticas y de mayor complejidad, como la Unidad de Terapia Intensiva, el Shock Room y otros sectores de cuidados especiales, donde la tecnología resulta clave para optimizar la asistencia y el monitoreo de pacientes. Las camas comunes se distribuyeron en los servicios de internación, permitiendo el recambio del equipamiento en la totalidad de las habitaciones.

Camas para el hospital San Mart&iacute;n de Paran&aacute; (foto Gobierno de Entre R&iacute;os)
Camas para el hospital San Martín de Paraná (foto Gobierno de Entre Ríos)

La directora del nosocomio, María Emilia Sattler expresó: "Esta inversión refleja una decisión clara de priorizar la calidad de atención y el fortalecimiento de nuestro hospital. Modernizar el equipamiento es también cuidar a quienes se atienden y a quienes trabajan todos los días en el sistema público de salud".

 

La inversión, que ascendió a $315.159.572,19 pesos, se enmarca en una planificación institucional orientada a sostener y fortalecer la calidad de atención en el principal hospital de referencia provincial. El recambio no solo mejora la infraestructura, sino que también impacta en el trabajo diario de los equipos de salud y en las condiciones generales de internación.

 

Además, con recursos propios de fondos de arancelamiento, se compraron 15 colchones y 15 almohadas para el Servicio de Urología, completando el equipamiento de ese sector, cuyas camas habían sido reemplazadas en años recientes.

Hospital San Martín Ministerio de Salud de Entre Ríos salud pública
