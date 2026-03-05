En qué provincias rigen hoy alertas por tormentas, granizo y fuertes vientos

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para este jueves 5 de marzo en 12 provincias. Según indicó el organismo, se prevén fenómenos meteorológicos con “capacidad de daño” y que puede generar riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas.

La alerta amarilla por tormentas rige en Córdoba, Santa Fe, el noreste de San Luis, el este de San Juan, el este de La Rioja, el este de Catamarca, Tucumán, Salta, Jujuy, Santiago del Estero, Chaco y el oeste de Formosa. En estas zonas se prevé que el área sea afectada por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas de ellas localmente fuertes.

El organismo indicó que estos fenómenos podrán estar acompañados por lluvias abundantes en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas que podrían alcanzar los 70 kilómetros por hora. Además, se esperan valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 mm, que podrían ser superados de manera puntual.

Frente a este escenario, el SMN recomendó evitar salir durante las tormentas y mantenerse informado a través de los canales oficiales. También aconsejó no sacar la basura y limpiar desagües y sumideros para facilitar el escurrimiento del agua. Entre otras medidas, sugirió desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua al domicilio, además de cerrar puertas y ventanas y retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento. En caso de encontrarse al aire libre, el organismo recomendó buscar refugio inmediato en un edificio, una vivienda o un vehículo cerrado, dio cuenta La Nación.

El tiempo en la región

En Entre Ríos y la región se anticipan jornadas marcadas por la inestabilidad y lluvias intermitentes al menos hasta el viernes. Las temperaturas se mantendrán moderadas y no superarían los 28 grados hacia el fin de semana. Para este jueves se esperan condiciones inestables en territorio entrerriano, con probabilidad de lluvias y tormentas a lo largo de la jornada. La temperatura mínima rondará los 20 grados, mientras que la máxima se ubicará en el orden de los 27°. El viento soplará leve a moderado del sudeste.