Encontraron un bebé recién nacido abandonado en una vereda

Un bebé recién nacido fue encontrado abandonado este martes al mediodía en una vereda del partido bonaerense de Merlo. El hallazgo ocurrió en el barrio Rivadavia y generó una rápida intervención de vecinos, personal policial y servicios de emergencia.

El bebé estaba dentro de una bolsa plateada y presentaba el cordón umbilical sin cortar. Tras ser asistido en el lugar, fue trasladado a un centro de salud de la zona, donde los médicos confirmaron que se encuentra fuera de peligro.

El hecho ocurrió cerca de las 11.20 en la calle Juan XXIII, entre Russell y Núñez, frente a un jardín maternal abandonado.

El hallazgo que alertó a los vecinos

El bebé fue descubierto por una adolescente que forma parte de la comisión de la sociedad de fomento del barrio. En un primer momento creyó que se trataba de un animal, pero al acercarse advirtió que dentro de la bolsa había un recién nacido.

De inmediato avisó a otros vecinos de la zona y se dio aviso a la Policía. Minutos después arribaron efectivos policiales y una ambulancia para asistir al niño.

Liliana, integrante de la sociedad de fomento del barrio Rivadavia, relató que el pequeño estaba envuelto en una remera blanca y presentaba manchas de sangre.

Bebé abandonado en Buenos Aires.

“Está vivo, está bien. Se lo llevaron con el cordón y todavía tenía sangre en su cuerpito”, explicó la mujer en declaraciones a TN.

Traslado al centro de salud

El bebé fue trasladado al Sanatorio San Juan Evangelista, ubicado sobre la avenida Eva Perón al 4000. Allí recibió atención médica y quedó bajo observación para evaluar su estado general.

Desde el entorno del barrio indicaron que las autoridades se pondrán en contacto con el área de Niñez para determinar las medidas de protección que se adoptarán en relación con el recién nacido.

Entre las alternativas que se analizan se encuentra la posibilidad de que el niño sea derivado a una institución de resguardo mientras avanza la investigación.