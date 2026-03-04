Bagnat explicó detalles de la Reforma Previsional: cambios en las edades de jubilación y un "82% móvil sostenible"

El Gobierno mantuvo este miércoles una reunión informativa con gremios para presentar los lineamientos del proyecto de reforma previsional que enviará a la Legislatura.

En diálogo con Elonce, Gastón Bagnat, presidente de la Caja de Jubilaciones de Entre Ríos , explicó que “ha madurado un proceso que venimos llevando hace muchos meses, en el cual fuimos marcando algunos vectores. La edad es uno ellos. Todo a largo plazo tiende a igualar con las edades jubilatorias nacionales, básicamente porque una de las desventajas que tenemos es que cuando hacemos esa simulación con Anses, nos descartan un 30% de la base de nuestros jubilados porque no coinciden con las edades nacionales y eso nos quita un poder de negociación muy fuerte, implica muchísimo dinero al cual no podemos aspirar porque el 30% de la base de nuestros jubilados no respetan la edad nacional”.

Recordó que actualmente la edad jubilatoria a nivel nacional es de 60 años para mujeres y 65 años para hombres, mientras que en la provincia las mujeres se jubilan a los 57 años y los hombres a los 62 años.

Informó que una de las cuestiones que se dialogaron con los gremios es que “a todo aquel que le falten más de 10 años para jubilarse, se le vaya agregando medio año cada dos que le falten, hasta que igualemos las edades nacionales. De esta manera, no se hace de una manera compulsiva, no se le cambia a nadie las reglas de juego y podemos aspirar a igualar esa diferencia que estamos dando con Anses, que es muy importante, y que implica mucho dinero que podríamos reclamar y que hoy no podemos”.

Consultado acerca de qué significa que se busca un “82% móvil sostenible”, explicó: “La movilidad que tiene nuestra ley es única hasta ahora, el resto de los sistemas se manejan con un índice, es decir, se desengancha el activo del pasivo y, a partir de ahí, su movilidad es un índice que se dicta. Nosotros tenemos un sistema que es muy descentralizado, con 98 escalafones, de los cuales 84 dictan sus propias paritarias y adicionales. La ley nos obliga a transferírselo a los jubilados y a eso hoy no lo resiste el sistema. Tenemos que unificar y generar un índice que garantice la movilidad, que garantice que sigan acoplados en el poder adquisitivo, pero que no nos genere estas distorsiones que son muchas y que generan los ajustes los juicios, etc. Si tenemos que pensar que hay 120.000 activos que tenemos que trasladar a pasivos con esta foto es imposible pensarlo. Estamos todos tratando de ver cómo preparamos el sistema para que dentro de unos años pueda aceptar ese desafío y trazar una línea. Todos coincidimos en que el 82% es lo que hay que defender”.

Sobre los próximos pasos a seguir y encuentros con los gremios, dijo que “en este momento esperamos las propuestas, las contrapropuestas, las ideas y ahí irá un poco decantando también. Esto no es unánime. Hay sectores que defienden algo y otros sectores que van a defender otra cosa, que los afecta más directamente. Ahí es donde podremos trazar esa línea y ser más específicos, pero pudiendo solucionar estos grandes vectores, como son las edades y las movilidades, estamos por lo menos aliviando el sistema, haciéndolo más sostenible y no posponiendo una reforma que nos obliga a tomar medidas de emergencia. Se trata de tener una responsabilidad y aprovechar el momento histórico, la iniciativa política del gobernador de no dilatar más esto. Queremos ponernos de acuerdo en cuál sería la mejor reforma para hacer la ley más sustentable”.