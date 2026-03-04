Avanza un plan para recuperar esculturas del espacio público en Paraná

La Municipalidad de Paraná y la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de la UADER avanzan en un acuerdo institucional para restaurar y poner en valor esculturas emplazadas en espacios públicos de la ciudad. El proyecto se desarrollará mediante un trabajo conjunto que combinará recursos del municipio con la participación académica de docentes y estudiantes de la carrera de Artes Visuales.

En el marco de esta iniciativa, la intendenta Rosario Romero recorrió uno de los sectores donde se realizarán las primeras intervenciones. La propuesta busca recuperar piezas de alto valor simbólico y patrimonial que forman parte del paisaje urbano de Paraná.

Trabajo conjunto entre el municipio y la universidad

El proyecto contempla que la Municipalidad aporte materiales y herramientas necesarias para las tareas de limpieza y restauración. Por su parte, desde la cátedra Escultura en Espacios Públicos de la Tecnicatura en Escultura de la FHAyCS se brindará el trabajo técnico y profesional para el relevamiento, la investigación y la ejecución de las intervenciones.

El secretario de Educación, Cultura y Convivencia Ciudadana, Rubén Clavenzani, explicó que la iniciativa apunta a fortalecer el vínculo entre arte, educación y ciudad.

“El acuerdo tiene que ver con la pedagogía, el espacio público y la valoración de cómo el arte se mixtura con la naturaleza”, expresó el funcionario.

Las primeras esculturas que serán intervenidas

En una primera etapa se trabajará sobre cuatro esculturas ubicadas en el Paseo de las Esculturas, en la Cuesta de Izaguirre del Parque Urquiza. Las obras que serán restauradas son Resurgimiento, de Victorina “Elvy” Bovier y Luis Alberto Simonelli; Homenaje al pescador, de Adrián Dorado; Estructura figurativa, de Jorge Fernández; y La gansa de los huevos de oro, de Manuel Gericke.

Esculturas del Parque Urquiza.

Las tareas previstas incluyen relevamiento documental, análisis del estado de conservación, limpieza, tratamiento según el material de cada pieza y la reposición de partes dañadas cuando sea necesario.

Además, se instalarán nuevas placas cerámicas identificatorias para cada una de las obras.

Una segunda etapa de restauración

El proyecto contempla una segunda fase en la que se trabajará sobre otras esculturas del patrimonio urbano. En ese caso, las piezas serán restauradas en espacios cerrados antes de ser reubicadas en el espacio público.

Esculturas del Parque Urquiza.

Las obras incluidas en esa instancia son Luces y Sombras, de Celia Schneider; Los Cardinales, de María Valente; y Apacheta de ofrendas, de Mario Armándola.

El subsecretario de Cultura, Joaquín Arijón, destacó que el proyecto también permitirá recuperar la historia de las obras y de sus autores, ya que varias de ellas surgieron de concursos municipales realizados durante la década de 1990.

Participación de estudiantes

Las tareas de restauración estarán a cargo de un equipo integrado por diez estudiantes de la carrera de Artes Visuales, coordinados por el profesor Luis Gabriel Domínguez.

El decano de la FHAyCS, Daniel Richar, remarcó que la iniciativa permite vincular la formación académica con el espacio público. “Combina las prácticas de la carrera de Artes Visuales con la oferta cultural de la ciudad y el resultado lo disfruta toda la comunidad”, afirmó.