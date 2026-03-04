Analizan un aumento del boleto Paraná–Santa Fe: los porcentajes que se evalúan

El Gobierno de Entre Ríos analiza un aumento del boleto del transporte entre Paraná y Santa Fe, uno de los servicios interprovinciales más utilizados de la región. La actualización se encuentra en estudio luego de que la provincia autorizara una corrección tarifaria del 18% en el transporte interurbano, medida que ahora deberá coordinarse con las autoridades santafesinas.

Actualmente, el pasaje que conecta ambas capitales ronda los 2.400 pesos, aunque el valor final dependerá del acuerdo entre las dos provincias. El secretario de Transporte de Entre Ríos, Aníbal Daniel Steren, explicó que “ya enviamos nuestra resolución a Santa Fe para que puedan analizarla. Ahora ellos deben definir su propia actualización tarifaria y, a partir de eso, se calculará el nuevo valor del pasaje”, detalló.

Según explicó, las empresas que operan el servicio habían solicitado un aumento mayor al autorizado por Entre Ríos. “La empresa presentó un pedido cercano al 30% de aumento, pero la provincia autorizó una corrección de hasta el 18%. Ahora estamos esperando reunirnos con la secretaria de Transporte de Santa Fe para acordar el valor definitivo”, afirmó.

El resultado de esa negociación determinará el precio del boleto para los próximos meses.

“Las tarifas se vienen corrigiendo cada seis meses, en función de la inflación y de indicadores específicos del sector, como el precio del combustible, las paritarias y los costos de amortización de los vehículos”, señaló.

Corrección tarifaria en Entre Ríos

La actualización fue oficializada mediante la Resolución Nº 015/26, publicada en el Boletín Oficial, que fijó un nuevo valor de referencia para el transporte interurbano de Entre Ríos 132 pesos por kilómetro.

Este valor representa un incremento cercano al 18%, ya que anteriormente el precio de referencia era de 112 pesos por kilómetro.

Steren aclaró que se trata de una tarifa techo, es decir, un valor máximo que las empresas pueden cobrar. “Por ejemplo, en un recorrido de 100 kilómetros el valor máximo sería de 13.200 pesos. Sin embargo, las empresas pueden ofrecer precios menores según su esquema comercial”, explicó.

En la provincia funcionan actualmente 36 empresas que prestan 112 servicios interurbanos. En ese contexto, Steren confirmó que la empresa Riotour dejó de operar algunos recorridos. “La empresa decidió retirarse del servicio que unía Paraná con La Paz y también de otros recorridos que ya no venía realizando”, explicó.

Sin embargo, aseguró que los trayectos continúan funcionando a través de otras compañías.

“Autorizamos provisoriamente a la empresa Transporte Echeverría, de Santa Elena, para cubrir el servicio La Paz–Paraná. Se trata de un permiso transitorio que nos permite evaluar el cumplimiento de la empresa antes de otorgar una habilitación definitiva”, indicó.

Interés de nuevas empresas

Desde la Secretaría de Transporte también señalaron que existe interés de nuevas empresas en prestar servicios en la provincia.

“Hay compañías tanto provinciales como nacionales interesadas en operar en Entre Ríos. Nuestro objetivo es que haya más competencia, mejorar los recorridos y garantizar un servicio de calidad”, afirmó Steren.

El funcionario recordó además que el sistema de transporte público cuenta con un importante nivel de subsidios. “Entre los aportes de la provincia y de la Nación se destinan más de 1.500 millones de pesos mensuales para sostener el sistema de transporte público, que es estratégico para la conectividad de las ciudades y de toda la provincia”, concluyó.

Nuevas medidas en el sistema de transporte

En paralelo a la revisión tarifaria, la Secretaría de Transporte anunció que trabaja en nuevas herramientas para mejorar el servicio.

Entre ellas se encuentra la creación de una plataforma digital para usuarios, que permitirá realizar trámites vinculados al sistema SUBE, presentar reclamos y acceder a información sobre los servicios. “Queremos que los usuarios puedan gestionar sus trámites, realizar denuncias o consultar información sobre el transporte a través de una página web y canales digitales”, explicó Steren.

Además, adelantó que se intensificarán los controles en rutas provinciales para garantizar el cumplimiento de los servicios interurbanos.