Detuvieron a tres jóvenes tras descartar droga y dinero de un auto

El procedimiento ocurrió durante la madrugada en Victoria. La Policía interceptó un vehículo con tres ocupantes y uno de ellos arrojó una media con dinero y estupefacientes antes del control. Los tres fueron detenidos por narcomenudeo.
Tres jóvenes fueron detenidos durante la madrugada en Victoria tras un operativo policial vinculado al narcomenudeo, luego de que uno de los ocupantes de un automóvil intentara descartar droga y dinero en efectivo antes de un control.
El procedimiento fue realizado por personal de la División Drogas Peligrosas, que se encontraba realizando recorridas preventivas y tareas de inteligencia en la zona.
El hecho ocurrió en la intersección de María Oberti de Basualdo y 3 de Febrero, donde los efectivos detuvieron la marcha de un automóvil Volkswagen Senda en el que se trasladaban tres hombres.
Según informaron fuentes policiales, al momento en que el vehículo fue detenido, uno de los ocupantes descendió rápidamente y arrojó un objeto con la intención de deshacerse de él. El elemento fue localizado de inmediato por los uniformados. Se trataba de una media de tela que contenía dinero en efectivo y material estupefaciente.
Tras el hallazgo, los efectivos procedieron al secuestro del contenido y a la identificación de los ocupantes del rodado.
Detención de los sospechosos
El fiscal de turno fue informado de lo sucedido y dispuso la detención de los tres hombres, de 22, 28 y 22 años de edad.
De acuerdo con lo indicado por la Policía, los dos detenidos de 22 años cuentan con antecedentes por delitos vinculados al narcomenudeo y otras causas.
Incluso, ambos habían cumplido prisión preventiva anteriormente en la Unidad Penal de la ciudad.
Secuestro de droga y elementos
Durante el procedimiento se incautaron diversos elementos de interés para la investigación.
Entre ellos se encontraron envoltorios con clorhidrato de cocaína y bolsas de nylon con cannabis sativa (marihuana).
También se secuestraron teléfonos celulares y una suma de dinero en efectivo.
El automóvil Volkswagen Senda en el que se trasladaban los sospechosos quedó bajo custodia policial.
Continuidad de la investigación
El vehículo permanecerá retenido hasta que se disponga una requisa judicial, medida que podría realizarse durante la mañana con el objetivo de localizar otros elementos de interés para la causa.