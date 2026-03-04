Transparencias, brillos y encaje: el audaz look de Cazzu

La cantante argentina volvió a destacarse por su estilo en su quinto show en el Arena de Buenos Aires. Con looks audaces y glamorosos, Cazzu apostó a transparencias, encaje y brillos en diseños de firmas nacionales.
La cantante Cazzu volvió a llamar la atención con su estilo durante su quinto show en el Arena de Buenos Aires, donde se mostró más audaz que nunca en el escenario con una serie de looks marcados por transparencias, brillos y un tajo extremo. Los vestuarios fueron diseñados por firmas argentinas y formaron parte de una propuesta estética que combinó glamour, sensualidad y referencias a la moda nacional.
Asesorada por su estilista de confianza, Jorge León, la artista apostó a una serie de outfits que se destacaron por su impronta escénica y por el protagonismo de telas translúcidas, bordados y detalles brillantes.
Uno de los looks más impactantes de la noche fue un vestido verde confeccionado en encaje francés bordado a mano sobre tul, con flecos de canutillos y mostacillas.
El vestido que se llevó todas las miradas
El diseño, firmado por Jo Vera y Valentina Schuchner, se caracterizó por sus sectores translúcidos y un vertiginoso tajo en la pierna derecha que aportó dramatismo al look.
La prenda estuvo inspirada en el arrabal y se completó con joyas de Swarovski: una gargantilla con brillantes en distintos tonos de verde y aros de argolla dorados.
El resultado fue un conjunto que combinó elegancia y sensualidad, dos rasgos que suelen caracterizar el estilo escénico de la artista.
Durante el espectáculo también lució diseños de la firma Emm & Val, una de las marcas con las que trabaja habitualmente.
Transparencias y pedrería
Entre esos outfits se destacó un vestido negro translúcido con apliques y pedrería roja que cubrían estratégicamente la zona del busto. El look se completó con pantymedias y sandalias de taco alto en tonos rojos y negros, reforzando la estética audaz del vestuario. Además, la cantante utilizó un body negro con transparencias en el escote y apliques brillantes distribuidos en todo el talle. El peinado acompañó la propuesta visual del show: ondas suaves con raya al costado, trabajo de la estilista Mae Ludueña.
Maquillaje con mirada protagonista
El maquillaje estuvo a cargo de Inés Pizzarro y puso el foco en el delineado de ojos, que resaltó la mirada de la artista sobre el escenario. La combinación de maquillaje, peinado y vestuario reforzó el concepto visual del espectáculo, en el que la moda volvió a ocupar un lugar central dentro de la puesta en escena. La artista ya había demostrado en otras presentaciones recientes su interés por fusionar música y estética en cada show.
Looks con inspiración argentina
Semanas antes de su presentación en el Arena de Buenos Aires, Cazzu también había sorprendido en escenarios folklóricos como el Festival de Cosquín. En esa oportunidad, asesorada también por Jorge León, lució un traje negro de dos piezas diseñado por la marca argentina Esquina. El conjunto incluyó un corpiño con pliegues laterales y una falda larga de terminación irregular, inspirados en la morfología del poncho tradicional.
Detalles de tradición y modernidad
El vestuario incluyó un aguayo, tejido tradicional andino hilado a mano, incorporado en los breteles del top y el ruedo de la falda. El detalle artesanal se combinó con bordes de strass para aportar un guiño moderno a la pieza. Según explicaron desde la marca, el adorno metálico utilizado en el diseño es una pieza vintage con más de 20 años de antigüedad. El resultado fue un look que fusionó elementos de la tradición argentina con una estética contemporánea.
Del folklore al pop
Antes de su paso por Cosquín, la cantante también se había presentado en el Festival de Jesús María, en Córdoba, donde volvió a apostar por un vestuario temático inspirado en la cultura nacional. En ese show utilizó otro diseño de Esquina: un conjunto negro con corpiño halter, minifalda y lazos cruzados.
El look incorporó un accesorio metálico en forma de herradura en el escote, elemento característico de la marca.
Según describieron desde la firma, la prenda estuvo inspirada en el malambo, danza tradicional argentina marcada por el ritmo, el zapateo y la destreza corporal.