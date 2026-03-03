Ernestina Pais protagonizó un accidente y se negó a realizar el test de alcoholemia

Ernestina Pais apoyada en su auto tras el accidente y negarse al test de alcoholemia

La empresaria y periodista Ernestina Pais, de 50 años, protagonizó este martes un accidente de tránsito en el partido de Vicente López y se negó a realizar el test de alcoholemia, según indicaron fuentes oficiales.

El hecho ocurrió en el cruce de la avenida Del Libertador y Las Heras, donde el vehículo que conducía —un Honda City— colisionó con un Alfa Romeo manejado por otra mujer. A raíz del impacto, no se registraron personas heridas y solo hubo daños materiales.

Tras un llamado al 911, efectivos de la Comisaría 5ª de Vicente López acudieron al lugar y constataron la situación. Posteriormente, personal del Municipio realizó los controles de alcoholemia correspondientes a ambas conductoras.

Le labraron un acta por "alcoholemia positiva"

De acuerdo a las fuentes consultadas, Pais se negó a someterse a la prueba, por lo que se labró un acta de infracción por “positivo alcoholemia” y se procedió al secuestro preventivo del vehículo, que fue trasladado al playón municipal.

La normativa vigente en la provincia de Buenos Aires establece que la negativa a realizar el test constituye una falta grave y habilita la retención de la licencia de conducir, además de posibles sanciones e inhabilitación.

Según trascendió, tras el procedimiento la periodista se retiró del lugar acompañada por su ex marido y su hijo.

No es la primera vez que Pais se ve involucrada en un episodio similar. En años anteriores registró otros incidentes viales en la zona norte del conurbano bonaerense y en la Ciudad de Buenos Aires, en los que también se negó a realizar el control de alcoholemia.