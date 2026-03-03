Atardecer Villa Urquiza 2026: habrá trail running y vistas únicas

REDACCIÓN ELONCE
El Atardecer Villa Urquiza 2026 promete combinar trail running, paisajes únicos y espíritu comunitario el próximo 14 de marzo, con circuitos desafiantes y una convocatoria que ya ronda los 400 corredores.
El Atardecer Villa Urquiza 2026 ya se palpita en la costa entrerriana como una de las propuestas deportivas más atractivas del calendario. La carrera de trail running, organizada por Costa Río Paraná, se disputará el próximo 14 de marzo a partir de las 17:30 y conjugará exigencia física con un escenario natural privilegiado. Con cupos casi completos y un entusiasmo creciente, el evento promete reunir a corredores de distintos puntos de la región.
La directora de Costa Río Paraná, Lucrecia Castro, celebró la cercanía de la fecha y el intenso trabajo previo: “venimos trabajando, ya queda muy poquito. Estamos muy contentos de este evento”.
“Tenemos los tres circuitos que son de 7, 15 y 25 kilómetros para los más osados con la opción de una dupla, poder correr esos 25 en dupla”, explicó Castro. La modalidad en pareja implica completar juntos todo el recorrido, reforzando el espíritu de compañerismo.
Circuitos desafiantes en un entorno natural único
Los trazados ofrecerán una variedad de terrenos que caracterizan a Villa Urquiza. Barrancas, caminos rurales, arena y sectores con agua formarán parte del desafío. “Normalmente todos tienen algo de barranca, porque es lo fundamental, lo que hace lindo a Villa Urquiza. Las distancias más largas tienen de 15 y 25 y hay un poco de agua, un poco de arena, barranca, caminos rurales y todo eso mezcladito hace un circuito bastante interesante”, detalló la organizadora.
El atractivo no radica únicamente en la dificultad técnica, sino también en la experiencia integral. “Nosotros tratamos de que tengan un poquito de todo para que sea divertida, para que no te canse y te desafíes kilómetro a kilómetro”, afirmó Castro. La combinación de deporte y paisaje al atardecer ofrece una postal singular para quienes buscan algo más que una carrera tradicional.
En cuanto a la convocatoria, las expectativas fueron ampliamente superadas. “Llegamos a los 400. Así que de acá hasta la fecha creo que vamos a tener un poco más”. El crecimiento sostenido del trail running se refleja en la participación de corredores jóvenes y experimentados que encuentran en estas propuestas un espacio de superación personal.