Comienzan talleres de Clown en "La Salita de Perón" de Paraná: diversión y formación escénica

REDACCIÓN ELONCE
Comienzan talleres de Clown con clases desde los 16 años en "La Salita de Perón" de Paraná. La propuesta incluye niveles iniciales, danza clown e improvisación, con inscripción abierta y actividades culturales. Paula Righelato brindó detalles a Elonce.
Este año, la Compañía Teastral celebra 20 años de trayectoria y abre su esperada Escuela de Clown, destinada a quienes quieran iniciarse o profundizar en el arte del payaso. Paula Righelato, acompañando la iniciativa, explicó: “Teníamos esta idea guardada hace mucho, la parte a la que nosotros hemos decidido dedicarnos y estudiar.”
El espacio estará a cargo de los fundadores, quienes liderarán los distintos niveles de la escuela. “Ezequiel Caridad y yo somos los que abrimos esta instancia de formación específica sobre clown.” Los talleres abarcan Clown Inicial, Tempo Clown y Impro Clown, orientados tanto a quienes se inician como a quienes buscan perfeccionar su técnica.
Diversidad de niveles y metodología
Los talleres se desarrollarán en "La Salita de Perón", con horarios que permiten combinar formación y práctica escénica. “Yo doy los martes de 18 a 20 y los jueves El Tete Caridad arranca con el cuerpo escénico”.
Entre los seminarios destacan Cuerpo Cómico, Clown y Melodrama, y Entrenamiento. “Cuerpo Cómico está tal vez más orientado hacia personas que ya tienen algo de experiencia y trabajo con el cuerpo. No es excluyente de ninguna manera, pero sí implica un entrenamiento más intensivo y trabaja no solo con la máscara más pequeña, que es la del payaso, sino también con otros tipos de máscaras, como la máscara larva y la máscara neutra, que ayudan a desarrollar la expresión desde el cuerpo y no tanto desde la palabra”.
El abordaje del melodrama, según los docentes, es un recurso que permite trabajar lo trágico desde la risa.
Inscripción, contactos y mayores de 16 años
Las clases están abiertas a partir de los 16 años, aunque hay flexibilidad para quienes deseen participar con supervisión adulta. Los interesados pueden inscribirse y obtener información en el espacio ubicado en la calle Presidente Perón 648, entre Feliciano y Villaguay.
Los interesados pueden contactarse al 343 4285365 (Paula) o al 343 5042653 (Ezequiel). En Instagram, @ciateastral.
Además de Clown, la sala ofrece clases de teatro para adultos mayores los lunes y miércoles, y sesiones de improvisación de lunes a jueves, consolidando un espacio cultural diverso y dinámico en la ciudad.