 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Haciendo Comunidad Paraná

Comienzan talleres de Clown en "La Salita de Perón" de Paraná: diversión y formación escénica

Comienzan talleres de Clown con clases desde los 16 años en "La Salita de Perón" de Paraná. La propuesta incluye niveles iniciales, danza clown e improvisación, con inscripción abierta y actividades culturales. Paula Righelato brindó detalles a Elonce.

3 de Marzo de 2026
Se dictan en calle Perón 648.
Se dictan en calle Perón 648. Foto: Elonce

REDACCIÓN ELONCE

Comienzan talleres de Clown con clases desde los 16 años en "La Salita de Perón" de Paraná. La propuesta incluye niveles iniciales, danza clown e improvisación, con inscripción abierta y actividades culturales. Paula Righelato brindó detalles a Elonce.

Este año, la Compañía Teastral celebra 20 años de trayectoria y abre su esperada Escuela de Clown, destinada a quienes quieran iniciarse o profundizar en el arte del payaso. Paula Righelato, acompañando la iniciativa, explicó: “Teníamos esta idea guardada hace mucho, la parte a la que nosotros hemos decidido dedicarnos y estudiar.”

El espacio estará a cargo de los fundadores, quienes liderarán los distintos niveles de la escuela. “Ezequiel Caridad y yo somos los que abrimos esta instancia de formación específica sobre clown.” Los talleres abarcan Clown Inicial, Tempo Clown y Impro Clown, orientados tanto a quienes se inician como a quienes buscan perfeccionar su técnica.

 

Diversidad de niveles y metodología

Los talleres se desarrollarán en "La Salita de Perón", con horarios que permiten combinar formación y práctica escénica. “Yo doy los martes de 18 a 20 y los jueves El Tete Caridad arranca con el cuerpo escénico”.

Entre los seminarios destacan Cuerpo Cómico, Clown y Melodrama, y Entrenamiento. “Cuerpo Cómico está tal vez más orientado hacia personas que ya tienen algo de experiencia y trabajo con el cuerpo. No es excluyente de ninguna manera, pero sí implica un entrenamiento más intensivo y trabaja no solo con la máscara más pequeña, que es la del payaso, sino también con otros tipos de máscaras, como la máscara larva y la máscara neutra, que ayudan a desarrollar la expresión desde el cuerpo y no tanto desde la palabra”.

Comienza el taller trimestral d Clown en la ciudad

El abordaje del melodrama, según los docentes, es un recurso que permite trabajar lo trágico desde la risa.

 

Inscripción, contactos y mayores de 16 años

Las clases están abiertas a partir de los 16 años, aunque hay flexibilidad para quienes deseen participar con supervisión adulta. Los interesados pueden inscribirse y obtener información en el espacio ubicado en la calle Presidente Perón 648, entre Feliciano y Villaguay.

Los interesados pueden contactarse al 343 4285365 (Paula) o al 343 5042653 (Ezequiel). En Instagram, @ciateastral.

 

Además de Clown, la sala ofrece clases de teatro para adultos mayores los lunes y miércoles, y sesiones de improvisación de lunes a jueves, consolidando un espacio cultural diverso y dinámico en la ciudad.

Temas:

clown Talleres salita de perón Paraná payasos
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso