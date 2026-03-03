Impulsan acciones ante el humo del Volcadero: “Se trabaja en una planta de tratamientos única”

REDACCIÓN ELONCE
La Defensoría del Pueblo de Paraná colabora en una Mesa Ambiental para enfrentar la problemática del humo generado por el Volcadero, coordinando acciones con autoridades municipales y provinciales. “Se está trabajando en una planta de tratamientos única”, aseguró el defensor Lisando Amavet.
Humo en el Volcadero. La Defensoría del Pueblo de Paraná comenzó este año con un fuerte enfoque en temas ambientales, priorizando la problemática del humo que afecta a los vecinos del barrio San Martín y a gran parte de la ciudad.
“Hemos estado abocados a muchos temas diferentes, pero particularmente un tema importante para nuestra ciudad es el tema ambiental”, expresó Lisandro Amavet, defensor del organismo.
Planificación y desafíos de la gestión ambiental
Según Amavet, la planificación anual de la Defensoría muchas veces se ve modificada. “La realidad te va llevando a que todo lo que uno planifica y piensa está sobrepasado por las cuestiones de coyuntura”, señaló.
La Mesa Ambiental, designada por resolución judicial, a raíz de una causa iniciada en 2007, busca articular los esfuerzos entre la Municipalidad de Paraná, la Provincia y organizaciones civiles como el Foro Ecologista de Paraná, para mitigar el impacto del humo generado por la quema de residuos en El Volcadero. “Empezamos con las reuniones el año pasado”, comentó Amavet. Agregó que: “el humo es totalmente tóxico y, en grandes en grandes proporciones, mortal”.
Además, la complejidad del problema se amplifica por la ubicación metropolitana de Paraná, que involucra a otros municipios vecinos como Oro Verde, Colonia Avellaneda, Sauce Montrull y San Benito, cuya basura también termina en El Volcadero.
“Desde la Provincia se está trabajando para realizar una planta de tratamientos única para toda la zona. El lugar exacto no está definido. Esto podría ser una solución integral al problema”, afirmó Amavet.
Medidas inmediatas y soluciones de fondo
La Mesa Ambiental no solo aborda la quema de residuos, sino que también busca implementar protocolos de actuación ante incendios y medidas de prevención.
En cuanto a la solución a largo plazo, Amavet enfatizó la importancia de la planta de tratamiento y la separación de residuos en origen. “La solución más de fondo pasa por buscar canales de financiamiento adecuados para resolver el tema de la planta de tratamiento sólido urbano del área Paraná con el resto de los municipios.
El defensor también destacó la necesidad de involucrar a la comunidad. “Hay que fortalecer la conciencia y cultura ambiental para que empecemos con la separación al origen y podamos tener una ciudad más limpia”, subrayó.
Participación vecinal y asesoramiento de la Defensoría
La Defensoría del Pueblo de Paraná también promueve la participación directa de los vecinos en la resolución de los problemas ambientales y de servicios públicos. “Los vecinos pueden canalizar sus reclamos, hacernos sugerencias, pedirnos consejos. Tenemos un área de asesoramiento legal, de obras y de servicios públicos”, destacó Amavet.