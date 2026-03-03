Vecinos cortaron calle Laprida en reclamo de obras por un socavón en barrio Pancho Ramírez

El temporal registrado durante la madrugada de este martes en Paraná agravó la situación de un socavón en el barrio Francisco Ramírez y generó anegamientos en viviendas linderas a un afluente menor que, en su momento, fue rellenado para generar un espacio de uso deportivo y recreativo para toda la comunidad. El hundimiento, que ya presentaba problemas desde semanas anteriores, se profundizó tras las intensas lluvias.

El cráter, que tendría al menos seis metros de profundidad, se formó en un playón donde anteriormente funcionaba una cancha de básquet. Parte del terreno volvió a desmoronarse mientras los vecinos dialogaban con Elonce.

Anegamientos en barrio Francisco Pancho Ramírez (foto Elonce)

Las viviendas cercanas resultaron afectadas por el ingreso de agua y barro. En algunos casos, los desagües colapsaron y el agua alcanzó varios centímetros dentro de las casas.

Alarmados por la situación, vecinos de barrios Pancho Ramírez y Humito cortaron el tránsito en calles Laprida y Patagonia en reclamo de soluciones.

Reclamo por obras

Fabián, vecino del lugar, explicó que el problema comenzó hace más de una semana y media y que, pese a las inspecciones realizadas, no se concretó una solución definitiva. “Con la lluvia se rebalsaron los desagües y los vecinos perdieron todo, ropa y muebles. El terreno sigue cediendo y es un peligro”, manifestó.

Socavón en barrio Francisco Pancho Ramírez (foto Elonce)

Otros residentes señalaron que la obra de entubamiento del arroyo Antoñico, realizada hace más de una década, podría estar vinculada al problema estructural. Indicaron que los caños se rompieron y que la acumulación de agua provocó el socavamiento del terreno.

Viviendas afectadas

Sandra, propietaria de una de las casas lindantes, relató que el agua ingresó a las habitaciones y afectó colchones, ropa y electrodomésticos. “Yo no quiero que me den cosas, quiero que hagan la obra y solucionen el problema”, sostuvo la vecina.

Los residentes también advirtieron sobre el riesgo para los niños que utilizan el espacio verde y solicitaron la colocación de un vallado seguro y presencia preventiva para evitar accidentes.

Mientras continúan las tareas municipales en la zona, los vecinos esperan una respuesta estructural que evite nuevas inundaciones y el avance del socavón.

Hasta las 10 de la mañana de este martes cayeron 40 milímetros en Paraná. El temporal de viento y agua se inició a las 2.30 de la madrugada y para las 5:30 llovía copiosamente en distintos puntos de la ciudad. Desde el área de Defensa Civil de la Municipalidad implementaron un operativo de contingencia y concurrieron a diferentes zonas, las más afectadas, avenida Almafuerte y Caputto, barrio Paracao, Pancho Ramírez y la zona centro. Hubo desagües colapsados, árboles caídos y voladura de un techo.