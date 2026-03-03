Un sueño cumplido: colegio de Crespo cuenta con un ascensor y garantiza accesibilidad

La institución educativa "San José" de Crespo dio un paso histórico al incorporar un ascensor que garantiza la accesibilidad entre sus plantas. Directivos y padres destacaron que la obra fue posible gracias al compromiso de toda la comunidad.
El Colegio “San José” de Crespo, que cuenta con nivel inicial, primario y secundario, inauguró un ascensor para asegurar la accesibilidad en el edificio escolar. La obra permitió conectar la planta baja con los espacios ubicados en el piso superior, donde funcionan aulas del nivel primario y secundario, y respondió a una necesidad largamente planteada por la comunidad educativa.
La iniciativa fue impulsada de manera conjunta por el equipo directivo y la Unión de Padres, con el objetivo de garantizar igualdad de oportunidades para todos los estudiantes y eliminar barreras físicas que dificultaban el acceso a distintos sectores del establecimiento.
Un sueño pensado en comunidad
Fernanda Gassmann, directora de los niveles inicial y primario, expresó con emoción lo que significó concretar la obra. “Era un sueño poder lograr que nuestros alumnos, que han pasado por el nivel inicial y primario, y también quienes utilizan la planta alta donde funciona parte del primario y el secundario, pudieran acceder sin limitaciones. Cuando había una necesidad de un alumno, de un docente o de algún familiar, era imposible”, recordó.
La directiva explicó que la decisión fue analizada con responsabilidad y compromiso. “Fue una decisión tomada en conjunto, muy pensada y estudiada. Se buscaron los recursos y se trabajó mucho para llegar a esto que, como dije, era un sueño. Hoy estamos frente a esa realidad”, sostuvo.
Por su parte, la rectora del nivel secundario, Alejandra Schell, destacó el impacto que tendrá en la vida cotidiana de la escuela. “Es un gran paso para la inclusión y la accesibilidad, tan necesarias en esta institución. Tenemos muchos espacios de uso en la planta alta y, cuando había alguien con alguna discapacidad o dificultad de movilidad, se hacía muy difícil utilizarlos”, explicó.
Añadió que, en varias oportunidades, debieron reorganizar aulas para adaptarse a las circunstancias. “Muchas veces teníamos que acordar con primaria y trasladar cursos de la planta alta a la planta baja para poder desarrollar las actividades. Hoy eso ya no será necesario. Nos da tranquilidad saber que la accesibilidad está garantizada para cualquier persona que lo necesite”, afirmó.
Una historia que impulsó la decisión
La necesidad de contar con un ascensor se volvió aún más urgente a partir de un caso particular. Schell relató que actualmente cursa primer año un estudiante que asiste al colegio desde nivel inicial y que padece una enfermedad que dificulta su movilidad.
“Él eligió nuestra escuela, eligió quedarse acá. Hacía muchos años que ni él ni sus compañeros podían tener un aula en la planta alta. Esa situación nos interpeló como equipo y también movilizó a la familia y a la Unión de Padres para buscar una solución”, contó.
La rectora señaló que el objetivo fue cumplir un deseo colectivo. “No se trataba solamente de que él pudiera permanecer en la escuela que su familia eligió, sino también de que todos sus compañeros pudieran compartir los mismos espacios. Fue un sueño cumplido gracias al compromiso de toda la comunidad”, afirmó.
El compromiso de los padres
Mauricio Folmer, presidente de la Unión de Padres, recordó que la institución cumple 34 años y nació precisamente del esfuerzo de las familias. “Desde el primer día hubo padres que se reunieron y comenzaron a construir esta escuela aula por aula. Hoy nos toca a nosotros mantenerla y mejorarla, y esta obra marca un antes y un después”, expresó.
Comparó la incorporación del ascensor con otras mejoras significativas, como el techado del patio. “Aquella también fue una obra que cambió la dinámica de la escuela. Esto va en el mismo sentido: son avances que transforman la vida cotidiana de nuestros chicos”, señaló.
Folmer explicó que la inversión fue importante y se financió con actividades organizadas durante el año. “Los fondos se reunieron con eventos como la rifa de Pascua y la muestra anual de fin de curso, donde también trabajamos con la cantina. Cuando hace falta, organizamos otras propuestas y siempre contamos con el acompañamiento de las familias”, detalló.
Además, destacó el trabajo conjunto con la empresa encargada de la instalación. “Pudimos contactar a una firma de Paraná que nos brindó muy buena atención y nos permitió concretar la obra”, indicó.
Finalmente, el apoderado legal de la institución, Rubén Senger, subrayó que el crecimiento es constante. “Siempre hay algo por hacer. El año pasado construimos un baño nuevo para los profesores, también con aporte de la Unión de Padres. Este año fue el ascensor, y seguimos trabajando en muchos detalles que hacen a una escuela mejor”, concluyó.