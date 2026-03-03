 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Presentaron la segunda edición del Festival del Aguaribay de Sauce Montrull

3 de Marzo de 2026
Presentación del Festival del Aguaribay
Presentación del Festival del Aguaribay Foto: Elonce

REDACCIÓN ELONCE

Lanzaron la segunda edición del Festival Folclórico del Aguaribay en Sauce Montrull. El evento será el 7 de marzo con entrada libre, reunirá artistas entrerrianos y contará con feria de emprendedores y homenaje en la víspera del Día de la Mujer, supo Elonce.

El Festival Folclórico del Aguaribay 2026 en Sauce Montrull fue presentado en el Museo de Casa de Gobierno, en Paraná, y se realizará el sábado 7 de marzo desde las 19 en la plaza del barrio Lomas del Sol (calles Jorge Boeykens y Cardón, Ruta 18, km 17,5), con entrada libre y gratuita. La propuesta reunirá artistas entrerrianos, feria de emprendedores y actividades conmemorativas en la víspera del Día Internacional de la Mujer.

 

Durante el lanzamiento, el secretario de Cultura de Entre Ríos, Julián Stoppello, destacó a Elonce la importancia del evento para la región y señaló que la iniciativa se proyecta como una futura fiesta provincial.

 

La intendenta de Sauce Montrull, Soledad Daneri, valoró el crecimiento del festival y subrayó que la propuesta busca fortalecer la identidad cultural y generar espacios de encuentro para las familias.

 

Grilla artística y homenaje

 

La grilla principal estará integrada por artistas entrerrianos, con fuerte presencia femenina. Se presentarán Noe Telagorri, Sofi Drei, Candela Clavel Heis y Bernadita Gutiérrez. Además actuarán Hernán Rondán Grasso, el Dúo Andariego y se realizará un homenaje a Linares Cardozo.

 

Desde la organización explicaron que el nombre del festival rinde homenaje al aguaribay, árbol emblemático de la localidad y símbolo de identidad para los vecinos.

 

Feria y participación comunitaria

 

El evento contará con feria de emprendedores locales y regionales, además de una cantina organizada por la comisión vecinal, que destinará lo recaudado a mejoras en el barrio.

 

También se inaugurará un Banco Rojo en el marco de las acciones de concientización contra la violencia hacia las mujeres.

Las autoridades invitaron a vecinos de la zona y localidades cercanas a participar de la segunda edición del Festival Folclórico del Aguaribay, que busca consolidarse como un espacio cultural permanente en Sauce Montrull.

