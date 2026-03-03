 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Destacan la participación de personas mayores durante las Colonias de Verano

La Municipalidad de Paraná realizó el acto de cierre de las Colonias de Verano 2026, una propuesta que durante un mes promovió la recreación, el encuentro y el bienestar de las personas mayores de la ciudad.

3 de Marzo de 2026

La Municipalidad de Paraná realizó el acto de cierre de las Colonias de Verano 2026, una propuesta que durante un mes promovió la recreación, el encuentro y el bienestar de las personas mayores de la ciudad.

Las actividades impulsadas por la Secretaría de Desarrollo Humano y la Dirección de Integración Social para Personas Mayores se desarrollaron desde el 20 de enero al 20 de febrero en el Club Neuquén, donde las y los participantes formaron parte de espacios de movimiento y socialización como newcom, tejo, golf croquet, caminatas, aqua gym, zumba y fiestas temáticas.

El encuentro de cierre fue una jornada de celebración y balance, donde se compartieron experiencias, se reconoció el compromiso de quienes participaron y se puso en valor la importancia de sostener políticas públicas que promuevan la vejez activa y el derecho al disfrute, la integración y la vida comunitaria.

Desde el Municipio destacaron que esta iniciativa, que se lleva adelante desde hace más de 15 años en la ciudad, forma parte de una política sostenida que entiende a las personas mayores como protagonistas activos de la comunidad.

Las Colonias de Verano para Personas Mayores consolidan así un espacio fundamental de encuentro, recreación y fortalecimiento de vínculos, reafirmando el compromiso de seguir generando propuestas inclusivas y accesibles para las vecinas y vecinos mayores de Paraná.

