No sabía qué número jugar, apostó el de la agencia y ganó más de $51.000.000

En Victoria, un apostador se llevó más de 51 millones al jugar el número de la agencia. “Le dijimos que haga el de la casa y tuvo suerte”, relató a Elonce el titular, quien se refirió con humor a la frase “juego un número y sale una letra”.
Un apostador habitual de la ciudad de Victoria ganó más de 51 millones de pesos en la tómbola nocturna tras apostar al número de la agencia donde jugó. El premio se registró en la Agencia 131, ubicada frente a plaza San Martín, y se convirtió en uno de los más importantes entregados en los últimos años en esa localidad entrerriana.
El titular de la agencia, Ernesto Sobrero, confirmó a Elonce que el ganador “tuvo la suerte de poder sacar un premio importante, 51 millones de pesos y nos alegra mucho poder ayudar a la gente a darle suerte”.
Según relató, el apostador no tenía definido qué número elegir. “Dijo que no sabía qué número jugar y le sugerimos que haga el de la agencia. Jugó al 0131 y justo salieron las cuatro cifras del número de la agencia”, explicó.
Cómo fue la apuesta millonaria
Sobrero detalló que se trató de una jugada importante, ya que el cliente apostó el monto máximo permitido por boleta. “Es lo máximo que puede jugar en una boleta, que son 160 mil pesos la boleta que libera la máquina acá en la agencia”, indicó.
El apostador distribuyó el dinero en distintas modalidades. “Jugó las cuatro cifras, 50 mil pesos a los 5 y 25 mil pesos a los 10; más las tres cifras a los 5 con 45 mil pesos y 35 mil pesos a los 10 las tres cifras. Entonces la sumatoria hizo que recaudara 51.250.000 de pesos”, precisó.
Si bien dentro del total apostado hubo números que no salieron —entre ellos el 31 a la cabeza—, el acierto de las cuatro cifras permitió alcanzar la cifra millonaria. “No es nada fácil que salgan las cuatro cifras”, remarcó el agenciero.
Una agencia con historia y premios destacados
La Agencia 131 cuenta con más de cuatro décadas de trayectoria en Victoria. “Era de mi papá, que falleció hace un año. Luego seguí yo con la agencia porque el local comercial es mío”, recordó Sobrero.
Ubicada en una esquina estratégica frente a la plaza principal y cruzando la Municipalidad, el comercio ha entregado numerosos premios a lo largo de su historia. “Fue la primera agencia que dio el Quini 6 en la provincia, ha dado dos Quini 6 más, loterías cuando había tómbola de billetes y premios importantes en Quiniela de 16, 18 y 20 millones. Pero este es uno de los premios más grandes que yo recuerdo últimamente”, sostuvo.
El ganador, según confirmó, es un cliente de toda la vida. “Dejó la boleta en la agencia porque hizo una llamada para poder jugarlo. Es un cliente de toda la vida y de esta manera pudo realizar la apuesta”, contó. Al tratarse de un premio superior a los 4,5 millones de pesos, el cobro deberá efectuarse en la ciudad de Paraná y se depositará directamente en una cuenta bancaria.
El “pálpito” y el contexto de las apuestas
Sobrero explicó que cada jugador suele tener su propio método para elegir números. “El apostador tiene siempre un pálpito. Puede ser un cumpleaños, un suceso que ocurre en la Argentina o en el exterior. En este caso jugó el número de la agencia, el 0131, y justo salió”, afirmó.
Ante la clásica broma de quienes aseguran que “juegan un número y sale una letra”, el agenciero respondió con humor: “Tenés que ponerle un número a cada letra y por ahí sale, porque todos los números salen. Siempre en la lista, a los 10 o a los 20, los números salen todos. Tenés que tener justo la suerte de que salga el número que vos apostaste”.
Finalmente, hizo referencia al movimiento actual en las agencias de juego. “La apuesta decae totalmente cuando la gente no tiene dinero. Los primeros días del mes, cuando cobra o hay aguinaldo, la recaudación es mayor y después va decayendo”, explicó.
También señaló que los juegos virtuales impactaron en la actividad tradicional: “Hoy en día hay muchos juegos virtuales y eso ha hecho caer mucho la jugada en la agencia. Lo bueno de la Quiniela es que uno juega una sola vez y espera el sorteo, eso te limita el riesgo. No es lo mismo que una maquinita donde metés y metés billetes”.