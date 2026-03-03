Llueve en Paraná y sigue vigente el alerta por tormentas en Entre Ríos

Llueve en Paraná y continúa vigente el alerta por tormentas en Entre Ríos este martes, en una jornada marcada por inestabilidad, ráfagas de viento y advertencias oficiales para gran parte del territorio provincial.

Durante la madrugada, alrededor de las 3:20, comenzaron a sentirse fuertes ráfagas de viento provenientes del sector este y, hacia las 4:50, se iniciaron las lluvias en la capital entrerriana. Posteriormente, cerca de las 5:20, en la zona sur de la ciudad se registró un chaparrón de mayor intensidad, lo que incrementó momentáneamente la caída de agua y redujo aún más la visibilidad.

Para Paraná se prevé una temperatura mínima de 21°C y una máxima que podría alcanzar los 31°C. La probabilidad de precipitaciones llega al 70%, en un contexto de elevada humedad e inestabilidad. Se recomienda extremar precauciones, especialmente en zonas rurales y en actividades al aire libre.

Alerta amarilla para siete departamentos

El SMN emitió alerta amarilla para los departamentos Diamante, La Paz, Nogoyá, Paraná, Villaguay, Gualeguay y Victoria. Según el organismo, las tormentas previstas podrían estar acompañadas por lluvias abundantes en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas que podrían alcanzar los 70 km/h.

En cuanto a los acumulados de precipitación, se estiman entre 30 y 50 milímetros, aunque estos valores podrían superarse de manera puntual en algunas localidades.

Desde el organismo oficial recomiendan no sacar la basura, retirar objetos que puedan obstruir desagües, evitar actividades al aire libre durante las tormentas y mantenerse informado a través de los canales oficiales.

