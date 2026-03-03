Alerta por tormentas en Entre Ríos: advierten por posible granizo y fuertes vientos

Este martes rige alerta amarilla por tormentas en siete departamentos de Entre Ríos ante el avance de un frente frío. Las tormentas podrían traer ráfagas de hasta 70 km/h, granizo y lluvias de entre 30 y 50 mm.
El paso de un frente frío convierte este martes 3 de marzo en el día más inestable de la semana para Entre Ríos. El sistema trae viento sur, chaparrones y tormentas que afectarán amplias zonas del área central del país, con condiciones que podrían volverse severas durante las próximas horas.
Alerta amarilla para siete departamentos
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alerta amarilla para los departamentos de Diamante, La Paz, Nogoyá, Paraná, Villaguay, Gualeguay y Victoria. Las tormentas previstas podrían estar acompañadas de lluvias abundantes en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, caída de granizo y ráfagas de hasta 70 km/h. Los acumulados de precipitación se estiman entre 30 y 50 mm, valores que podrían superarse de forma puntual en algunas localidades.
Para la capital entrerriana, se prevé una mínima de 21°C y podría alcanzar los 31°C de máxima. La probabilidad de precipitaciones llega al 70%. Se recomienda extremar precauciones, especialmente en zonas rurales y en actividades al aire libre.
Cuándo mejora el tiempo
El miércoles 4 traerá alivio: cielo parcialmente nublado, sin lluvias previstas y con una máxima de 33°C y una mínima de 19°C.
Sin embargo, la inestabilidad regresaría el jueves 5, con temperaturas de entre 21°C y 30°C y chances de lluvias aisladas. El viernes 6 mantendría condiciones similares, con un leve descenso térmico: 27°C de máxima y 18°C de mínima.