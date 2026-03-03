Bono de ANSES en marzo: ¿quiénes quedan fuera del refuerzo de $70.000?

El bono de ANSES para marzo 2026, destinado a jubilados y pensionados, ha generado gran expectación debido a su segmentación, que excluye a un sector importante de la población. En esta oportunidad, el bono de $70.000 no será universal. Aunque los jubilados y pensionados recibirán una actualización por movilidad del 2,9%, solo aquellos con ingresos por debajo de un umbral específico accederán al refuerzo. La medida busca focalizar el auxilio económico en los sectores más vulnerables del sistema previsional.

El Decreto 109/2026 establece que el bono de ANSES será distribuido de acuerdo con los ingresos de cada titular. Para determinar quiénes quedan fuera, se fijó un tope que surge de sumar el monto de la jubilación mínima de marzo 2026, que asciende a $369.600,88, más el bono máximo de $70.000. Esto da un total de $439.600,88. Así, aquellos jubilados o pensionados que superen este monto total no recibirán el bono completo. Además, si una persona percibe múltiples beneficios, como una jubilación y una pensión, y la suma de ambos excede el límite mencionado, tampoco accederán al bono.

Excepciones y regímenes especiales

Existen ciertos sectores del sistema previsional que no están contemplados para recibir este bono extraordinario. Los jubilados de las cajas provinciales no transferidas (como las de Córdoba, Santa Fe o algunos regímenes municipales) no se verán beneficiados por este refuerzo, ya que dependen de sus propias normativas y no de la ANSES. Asimismo, los beneficiarios de pensiones de privilegio, como exfuncionarios o personas que pertenecen a regímenes especiales con haberes superiores, quedan automáticamente excluidos del bono.

Foto: Archivo Elonce.

Otro caso que afecta a un grupo considerable de beneficiarios es el de las pensiones compartidas. Si el monto total de una pensión compartida supera el límite establecido por la mínima más el bono de $70.000, no se podrá otorgar el refuerzo. En estos casos, el bono será proporcional y se ajustará a las necesidades específicas de cada beneficiario, publicó A24.

El bono proporcional para quienes no alcanzan el techo

Una de las cuestiones más importantes que se debe tener en cuenta es que no todos los jubilados y pensionados que no estén excluidos por los topes de ingresos recibirán el monto total de $70.000. Aquellos cuyos ingresos se encuentren por encima de la jubilación mínima, pero no alcancen el techo máximo de $439.600,88, recibirán un bono proporcional. Esto significa que se les liquidará la diferencia necesaria para llegar a ese techo máximo.

Por ejemplo, un jubilado que percibe $400.000 de haber, recibirá un bono de $39.600,88, ya que es la diferencia para alcanzar el tope de $439.600,88. Esta medida busca que los jubilados que están apenas por encima de la mínima no terminen recibiendo menos que quienes tienen el haber básico, asegurando así que el bono esté mejor distribuido entre los sectores más necesitados.