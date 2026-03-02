 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Economía Los motivos de la caída

Cayó en febrero un 30% la liquidación de divisas del sector agroexportador

Las empresas ingresaron US$ 1.289 millones, según datos de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC). El acumulado del primer bimestre alcanzó los US$ 3.140 millones.

2 de Marzo de 2026
El sector agroindustrial representa el 48% de las exportaciones argentinas
El sector agroindustrial representa el 48% de las exportaciones argentinas

Las empresas ingresaron US$ 1.289 millones, según datos de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC). El acumulado del primer bimestre alcanzó los US$ 3.140 millones.

La Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC) informaron que durante febrero de 2026 las empresas del complejo agroexportador liquidaron divisas por US$ 1.289 millones, en un contexto marcado por menos días hábiles y medidas de fuerza sindicales que impactaron en la operatoria del sector.

 

Según detallaron las entidades, que en conjunto representan el 48% de las exportaciones argentinas, el ingreso de febrero mostró una caída del 30% respecto de enero de 2026. Además, el acumulado del primer bimestre alcanzó los US$ 3.140 millones, cifra que se ubicó 26% por debajo de lo registrado en igual período de 2025.

 

Entre los motivos del descenso en la liquidación de divisas, desde CIARA-CEC señalaron que febrero tuvo apenas 15 días hábiles debido a los feriados y, especialmente, afectaron los paros nacionales dispuestos por sindicatos aceiteros, publicó Clarín.

 

Las medidas de fuerza, indicaron, estuvieron vinculadas a debates políticos en el Congreso en torno a la Ley de Modernización Laboral, finalmente aprobada, y fueron consideradas por las entidades como ajenas a la dinámica propia de la industria.

Temas:

exportaciones argentinas sector agroexportador Exportadores de Cereales
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso