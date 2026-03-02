Cayó en febrero un 30% la liquidación de divisas del sector agroexportador

Las empresas ingresaron US$ 1.289 millones, según datos de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC). El acumulado del primer bimestre alcanzó los US$ 3.140 millones.
La Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC) informaron que durante febrero de 2026 las empresas del complejo agroexportador liquidaron divisas por US$ 1.289 millones, en un contexto marcado por menos días hábiles y medidas de fuerza sindicales que impactaron en la operatoria del sector.
Según detallaron las entidades, que en conjunto representan el 48% de las exportaciones argentinas, el ingreso de febrero mostró una caída del 30% respecto de enero de 2026. Además, el acumulado del primer bimestre alcanzó los US$ 3.140 millones, cifra que se ubicó 26% por debajo de lo registrado en igual período de 2025.
Entre los motivos del descenso en la liquidación de divisas, desde CIARA-CEC señalaron que febrero tuvo apenas 15 días hábiles debido a los feriados y, especialmente, afectaron los paros nacionales dispuestos por sindicatos aceiteros, publicó Clarín.
Las medidas de fuerza, indicaron, estuvieron vinculadas a debates políticos en el Congreso en torno a la Ley de Modernización Laboral, finalmente aprobada, y fueron consideradas por las entidades como ajenas a la dinámica propia de la industria.