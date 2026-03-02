Hacienda: los remates mostraron un incremento promedio del 5,57 % en febrero

El comportamiento de la plaza indica que el mercado encuentra hoy un equilibrio entre oferta y demanda, con lotes de buena calidad que se colocan con agilidad y valores que acompañan el proceso de recomposición, comunicó FARER.
La Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (FARER) informó que durante el mes de febrero los remates de hacienda en pie realizados en las rurales entrerrianas volvieron a mostrar una plaza sostenida y firme, consolidando la tendencia alcista que se viene observando desde hace varios meses.
El incremento mensual promedio se ubicó en torno al 5,57 %, confirmando un proceso de recuperación de valores que se mantiene mes a mes, especialmente en las categorías jóvenes. Las principales subas volvieron a concentrarse en terneros, terneras, novillitos y vaquillas, categorías estratégicas dentro del esquema productivo. La continuidad de estos aumentos refleja una demanda activa por reposición, con productores que mantienen decisiones de inversión en hacienda de invernada y recría.
El comportamiento de la plaza indica que el mercado encuentra hoy un equilibrio entre oferta y demanda, con lotes de buena calidad que se colocan con agilidad y valores que acompañan el proceso de recomposición. Las categorías vinculadas al ciclo productivo -como vientres y hacienda joven- continúan mostrando firmeza, lo que sugiere expectativas positivas hacia adelante.
Desde FARER interpretaron que "este escenario responde a varios factores: la necesidad de recomponer stocks, la expectativa productiva para el año en curso y una mayor previsibilidad relativa en algunas variables económicas. No obstante, se mantiene la prudencia ante la evolución de los costos, el clima y las condiciones macroeconómicas que inciden directamente en la rentabilidad del sector".
En síntesis, febrero ratifica una ganadería entrerriana con mercado firme, valores en recuperación y señales de confianza en la reposición, consolidando un inicio de 2026 con mejores perspectivas para la actividad.
En resumen, los precios promedios que se desprenden de los remates en la provincia de Entre Ríos durante febrero fueron los siguientes: