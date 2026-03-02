Obras pluviales en una institución educativa de Seguí beneficiarán a 270 alumnos

La intervención incluyó un nuevo sistema de desagües pluviales e impermeabilización en más de 860 metros cuadrados. La obra demandó una inversión provincial de 26 millones de pesos y beneficia a 270 estudiantes.
El Gobierno de Entre Ríos concretó una intervención en la Escuela de Educación Técnica Nº 68 “Prof. Facundo Arce” de Seguí, departamento Paraná, con el objetivo de solucionar problemas de filtraciones e inundaciones que afectaban distintos sectores del edificio.
La obra fue ejecutada a través del Ministerio de Planeamiento e Infraestructura y contempló la implementación de un nuevo sistema de desagües pluviales, además de tareas de impermeabilización en una superficie superior a los 860 metros cuadrados.
Trabajos realizados en el establecimiento
En el Salón de Usos Múltiples y en los patios se construyeron canaletas y conductos para optimizar el escurrimiento del agua. En terrazas, talleres y galerías se realizaron trabajos de sellado e impermeabilización, junto con la colocación de nuevas canaletas y sus respectivas bajadas pluviales.
Desde el Ministerio indicaron que las tareas apuntaron a resolver inconvenientes que impactaban en el normal desarrollo de las actividades escolares, especialmente durante jornadas de lluvias intensas.
El ministro Hernán Jacob señaló: “Cada intervención que llevamos adelante en nuestras escuelas es una decisión que pone en el centro a la educación pública. En este establecimiento de Seguí se buscó dar respuesta concreta a una situación que afectaba el normal dictado de clases”.
Alcance e inversión
La obra benefició de manera directa a 270 estudiantes que asisten diariamente al establecimiento, además del personal docente y no docente. La inversión provincial ascendió a 26 millones de pesos y estuvo a cargo de la firma Leites Walter.
Las mejoras permitieron reforzar las condiciones edilicias de la institución de Seguí, considerada estratégica para la formación técnica en la región, y garantizar espacios adecuados para el desarrollo de las actividades educativas.