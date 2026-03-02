Vuelco en la Autovía 14 dejó cinco personas heridas, entre ellas un menor

Un siniestro vial se produjo este lunes en la Autovía 14, a la altura del kilómetro 22, en cercanías de Ceibas. El hecho ocurrió alrededor de las 13:25 y generó un operativo de emergencia que incluyó la intervención de Bomberos Voluntarios y servicios sanitarios.

Según la información brindada desde el cuartel, en el vehículo viajaban cinco personas: cuatro mayores y un menor de edad. Por causas que deberán establecerse, el rodado terminó volcado sobre la traza, lo que motivó la rápida asistencia de los equipos de rescate.

Operativo y traslados

Tras el alerta, salió el móvil 24 de Bomberos Voluntarios Ceibas. Minutos después arribó una ambulancia proveniente de Gualeguaychú para brindar atención médica. En una primera instancia fueron derivados tres pacientes, mientras que posteriormente otros dos debieron ser trasladados, por lo que se solicitó una segunda unidad sanitaria.

Accidente en Autovía 14. Foto: Bomberos Ceibas.

Las personas involucradas recibieron atención en el lugar antes de ser trasladadas para su evaluación. Hasta el momento no se difundió un parte oficial sobre la gravedad de las lesiones.

Circulación con precaución

El episodio generó demoras parciales en la circulación sobre la Autovía 14, mientras se desarrollaban las tareas de asistencia y retiro del vehículo siniestrado. Personal interviniente trabajó en la zona para garantizar la seguridad vial y normalizar el tránsito.

Las actuaciones quedaron a cargo de las autoridades competentes, que deberán determinar cómo se produjo el vuelco en la Autovía 14.