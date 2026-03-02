Video: un policía fue baleado por la espalda en un robo frente a su casa

Un violento robo terminó con un policía herido de bala en Billinghurst, partido de San Martín. El hecho se produjo cuando la víctima estacionaba su Renault Clío blanco en la puerta de su vivienda y fue sorprendida por tres asaltantes armados que intentaron sustraerle el vehículo. La secuencia quedó registrada por cámaras de seguridad.

Sergio Andrés Retamozo, de 43 años, se encontraba vestido de civil al momento del ataque. Las imágenes muestran cómo los agresores cruzaron la calle, lo encañonaron y le exigieron que levantara las manos. El hombre no ofreció resistencia y comenzó a retroceder mientras los delincuentes abordaban el automóvil.

El disparo y la asistencia

Cuando los atacantes ya estaban dentro del rodado, uno de ellos efectuó un disparo que impactó por la espalda. La bala ingresó por la zona de la cintura y quedó alojada en el abdomen. El policía cayó detrás de otro auto estacionado mientras los agresores escapaban a toda velocidad.

🚨 Brutal asalto en San Martín: un policía bonaerense fue baleado por la espalda cuando llegaba a su casa en Billinghurst. 🔫 Tres delincuentes le robaron el auto y le dispararon cuando intentó alejarse. Está internado en el Hospital Castex, estable. pic.twitter.com/5jM4yL7lVf — InfoConurbana (@InfoConurbana) March 2, 2026

Vecinos que escucharon la detonación acudieron rápidamente y dieron aviso al 911. Una ambulancia trasladó al herido al Hospital Castex, donde quedó internado. Según indicaron fuentes vinculadas al caso, el policía permanece estable y bajo observación médica, según informó TN.

Investigación judicial

La causa quedó en manos del fiscal Ignacio Correa, a cargo de la UFI N° 5 de San Martín. El expediente fue caratulado como homicidio criminis causa en grado de tentativa y robo calificado por haber sido cometido en poblado y en banda con uso de arma de fuego.

Horas más tarde, personal de la policía bonaerense halló el Renault Clío incendiado en inmediaciones del barrio Libertador, sobre Eucaliptus Bis y calle 194.

Por estas horas, los investigadores analizan registros fílmicos para identificar a los responsables y determinar si participaron menores de edad.