Diseñador paranaense cumplió su sueño: participó de la Semana de la Moda de Nueva York

Boris Heinrich, nieto del reconocido músico Rubén Cuestas, participó de la New York Fashion Week y contó a Elonce cómo fue el proceso de selección, el casting con miles de modelos y la inspiración familiar detrás de su colección “Strelitzia”.
El diseñador entrerriano Boris Heinrich participó de la New York Fashion Week y presentó su colección “Strelitzia” en uno de los eventos más relevantes del calendario internacional de la moda. En diálogo con Elonce, describió la experiencia como un punto de inflexión en su carrera y detalló el proceso previo al desfile, desde la curaduría hasta el casting de modelos.
“Fue la posibilidad de cumplir un sueño”, expresó. Según explicó, la participación implicó atravesar una instancia de evaluación por parte de los organizadores. “Me pidieron que enviara la colección para que ellos hicieran su curaduría y pudieran organizar el evento”, señaló.
En ese sentido, indicó que debió remitir bocetos con anticipación. “Me solicitaron los bocetos de lo que iba a presentar, sobre todo para definir los horarios y evitar que se mezclen propuestas. Hay diseñadores de ropa deportiva, otros de calle y otros de vestidos. Entonces organizan las colecciones según el estilo para que todo tenga coherencia”, explicó.
Un casting multitudinario
Uno de los mayores desafíos fue la selección de modelos. Heinrich contó que no conocía previamente a quienes desfilaron su colección. “Las modelos no las conocía, fue todo un tema. Ellos organizan un casting previo al desfile”, relató.
La magnitud del proceso lo sorprendió. “Tenías que ir al lugar del desfile y pasaban alrededor de cuatro mil modelos. Cada una tenía un número, como en una maratón. Vos ibas eligiendo según lo que buscabas y después revisabas en el sistema las medidas para ver si coincidían con las prendas que llevaste”, detalló.
El diseñador remarcó que la consigna era encontrar a la modelo adecuada sin modificar las prendas. “La idea es seguir probando hasta que encontrás a quien le quede perfecto. Yo necesitaba cinco modelos. Al principio no fue fácil, pero había miles más para seguir intentando. Finalmente las encontramos sin tener que hacer reformas”, afirmó.
Sobre el marco del evento, destacó la convocatoria. “Había muchísima gente. En Nueva York hay un público muy aficionado a la moda que espera este momento todo el año y no quiere perdérselo”, comentó. Además, subrayó la importancia de los contactos profesionales: “Ir a estos desfiles también tiene que ver con el networking, con generar vínculos y relaciones”.
“Strelitzia”, una colección con raíz familiar
La colección presentada llevó el nombre “Strelitzia” y tomó como inspiración la flor de pájaro, conocida por su forma escultórica y sus colores intensos. Heinrich explicó que la idea surgió casi de manera inesperada.
“Me dijeron que enviara los bocetos en una semana y no sabía qué hacer. Mi hermana me sugirió trabajar con la flor de pájaro, que siempre me gustó por una cuestión familiar. En la casa de mis abuelos crecen por todos lados y en cada reunión alguien quería llevarse una. Siempre estuvo muy presente para mí”, contó.
A partir de ese recuerdo, construyó la propuesta estética. “Me inspiré en la forma de la flor y tomé algunos de sus colores. Tiene azul, verde y naranja, pero decidí omitir el verde y el naranja. Me quedé con el azul, que era el que más me atraía, y trabajé principalmente desde la silueta”, explicó.
La colección exploró la tensión entre lo orgánico y lo estructural. Utilizó telas translúcidas, materiales de gran caída, drapeados fluidos y estructuras rígidas que dialogaron entre sí. Predominaron siluetas verticales, vestidos largos de líneas limpias y faldas sirena intervenidas, en una búsqueda de feminidad potente y definida.
Proyección y nuevos horizontes
Heinrich, nieto del reconocido músico Rubén Cuestas, reflexionó sobre la simbología del pájaro presente en su obra. “Ahora que lo mencionan, veo la referencia en la forma y en la geometría. Es una asociación muy fuerte”, señaló.
Respecto al impacto profesional de su paso por la New York Fashion Week, consideró que fue clave para su posicionamiento. “A nivel visibilidad sirve muchísimo”, afirmó. El diseñador confirmó que finalizó sus estudios en octubre del año pasado y que ahora busca consolidar una etapa más comercial.
“La idea es empezar a producir y no enfocarme solo en un desfile como meta a corto plazo, sino en generar prendas para vender. Tal vez una línea más urbana, más comercial. Esta colección es más de alta costura y es difícil replicarla en cantidad”, explicó.
Actualmente radicado en Paraná, indicó que su trabajo puede seguirse a través de redes sociales. “El Instagram de la marca es borisheinrich.ar y también tengo página web. Por ambos medios pueden contactarme”, concluyó.