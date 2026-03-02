 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Paraná En las oficinas de SUBE

Comenzó el proceso de renovación del boleto estudiantil en Paraná

Desde este lunes se puede gestionar la actualización del beneficio para alumnos de nivel primario, secundario, universitario y personal docente. El trámite se realiza con turno previo.

2 de Marzo de 2026
Renovación boleto estudiantil.
Renovación boleto estudiantil. Foto: Elonce.

Desde este lunes 2 de marzo comenzó en Paraná el período de renovación del boleto estudiantil, beneficio que permite viajar con tarifa diferencial en el sistema de transporte urbano. La Municipalidad, a través de la Oficina de Gestión SUBE, puso en marcha el operativo para estudiantes de todos los niveles y también para docentes que cumplan con los requisitos establecidos.

 

 

El trámite puede realizarse de manera presencial en la sede ubicada en avenida Almafuerte 233, de lunes a viernes entre las 8 y las 13, o bien a través del portal Mi Paraná.

Además, se encuentra habilitada la modalidad online para cargar la documentación y avanzar con la actualización del atributo en la tarjeta.

 

Cómo se gestiona el beneficio

 

El director de SUBE Paraná, Leonardo Nessi, explicó a Elonce que en esta etapa se incorporó a todo el grupo de beneficiarios que ya contaban con el atributo el año pasado. Indicó que es necesario solicitar turno previo mediante la web municipal o la página de SUBE Paraná para la atención presencial.

 

También detalló que quienes opten por la modalidad digital deben enviar los requisitos correspondientes y, una vez aprobado el trámite, validar la información en una terminal automática para que el descuento impacte en la tarjeta. En el caso de estudiantes universitarios, la gestión se realiza exclusivamente en línea.

 

Renovación del boleto estudiantil en la oficina de SUBE Paraná. Foto: Elonce.

 

Para menores de 16 años, el trámite puede iniciarlo el padre, madre o tutor, presentando documentación que acredite el vínculo. Los mayores de esa edad deben registrarse personalmente en la plataforma. En todos los casos se solicita DNI, tarjeta SUBE —si ya se posee— y certificado de alumno regular. Para docentes, se requiere constancia emitida por el sistema SAGE con firma y sello institucional, y no deben percibir el código 029 en sus haberes para acceder al descuento del 50% sobre la tarifa plana.

 

Cantidad de turnos y alcance

 

Nessi señaló que se otorgan entre 600 y 700 turnos diarios, además del equipo que trabaja en la gestión digital. El período suele extenderse durante dos meses o más, según la demanda registrada.

 

 

Quienes residan en localidades como Oro Verde, Colonia Avellaneda o San Benito deben dirigirse al puesto 19 de la Terminal de Ómnibus para realizar el procedimiento.

 

De esta manera, quedó formalmente habilitada la renovación del boleto estudiantil, una herramienta clave para el acceso al transporte público durante el ciclo lectivo 2026 en la capital entrerriana.

Temas:

Boleto estudiantil Sube
