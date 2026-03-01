 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Paraná

Por su aniversario 192º, la Banda de Música de la Policía de Entre Ríos brindó un concierto al aire libre

En el marco de la Semana de la Policía, la Banda de Música brindó un concierto en la Plaza de las Colectividades de Paraná, celebrando la labor de quienes protegen la comunidad.

1 de Marzo de 2026
Se presentó en la costanera de Paraná.
Se presentó en la costanera de Paraná. Foto: Elonce

REDACCIÓN ELONCE

En el marco de la Semana de la Policía, la Banda de Música brindó un concierto en la Plaza de las Colectividades de Paraná, celebrando la labor de quienes protegen la comunidad.

La Banda de Música de la Policía de Entre Ríos ofreció un emocionante espectáculo al aire libre en la Plaza de las Colectividades, ubicada en la costanera de Paraná, en el marco de los festejos por la Semana de la Policía. Esta presentación, que comenzó este domingo a las 19, fue parte de una serie de actividades que se llevarán a cabo para honrar a quienes diariamente trabajan por la seguridad y el bienestar de la comunidad entrerriana.

Es una oportunidad para compartir música, celebrar el compromiso y honrar la labor diaria de quienes trabajan por la seguridad de nuestra comunidad”, señalaron desde la Policía. La música fue el hilo conductor de la jornada, brindando una velada especial para los asistentes, que pudieron disfrutar de una serie de presentaciones frente al río Paraná.

Festejos para toda la comunidad

La Semana de la Policía es un evento de gran importancia, que tiene como objetivo reconocer y visibilizar el trabajo de quienes forman parte de las fuerzas de seguridad. Los organizadores aseguraron: “¡Los esperamos para acompañarnos en cada encuentro y vivir juntos esta semana tan significativa!”.

Durante esta semana, se espera que la banda continúe su participación con distintas presentaciones especiales, creando un ambiente de camaradería y respeto hacia quienes trabajan por la seguridad de la región. La comunidad local, en su mayoría, celebró la oportunidad de poder participar de estos eventos de manera libre y gratuita.

Temas:

Banda de Música de la Policía semana de la policía aniversario Concierto
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso