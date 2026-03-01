 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
La superficie sembrada con maíz de primera creció un 86% interanual en Entre Ríos

Según la Bolsa de Cereales de Entre Ríos, la superficie sembrada con maíz de primera en la provincia experimentó un fuerte incremento en la campaña 2025/26, tras un difícil ciclo anterior.

1 de Marzo de 2026
Enfermedades asociadas a la chicharrita del maíz habían afectado lotes.
Según un informe de la Bolsa de Cereales de Entre Ríos, en el ciclo 2025/26, la superficie sembrada con maíz de primera en Entre Ríos alcanzó un total de 532.850 hectáreas (ha), lo que representa un incremento interanual del 86%. Este crecimiento equivale a una expansión de 245.650 hectáreas en comparación con la campaña previa, marcando una recuperación destacada luego de la fuerte retracción registrada en 2024/25.

Pérdidas por enfermedades

El año anterior, el área sembrada con maíz de primera se redujo en 129.900 hectáreas, una caída significativa atribuida a las pérdidas económicas generadas por las enfermedades asociadas a la chicharrita del maíz, como el achaparramiento, que afectaron principalmente los lotes de siembras tardías y de segunda. Esta situación obligó a los productores a revisar sus estrategias de siembra, provocando una fuerte contracción en la superficie sembrada.

Recuperación tras la crisis

El repunte observado en la campaña 2025/26 se considera una recuperación significativa en la actividad agrícola de la provincial. Los productores, al tomar medidas correctivas frente a las dificultades del ciclo anterior, han optado por reforzar las siembras en áreas que se vieron menos afectadas por la enfermedad, lo que ha permitido la recuperación del terreno perdido.

Temas:

Bolsa de Cereales de Entre Ríos Siembra maíz
