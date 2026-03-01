La superficie sembrada con maíz de primera creció un 86% interanual en Entre Ríos

Según un informe de la Bolsa de Cereales de Entre Ríos, en el ciclo 2025/26, la superficie sembrada con maíz de primera en Entre Ríos alcanzó un total de 532.850 hectáreas (ha), lo que representa un incremento interanual del 86%. Este crecimiento equivale a una expansión de 245.650 hectáreas en comparación con la campaña previa, marcando una recuperación destacada luego de la fuerte retracción registrada en 2024/25.

Pérdidas por enfermedades

El año anterior, el área sembrada con maíz de primera se redujo en 129.900 hectáreas, una caída significativa atribuida a las pérdidas económicas generadas por las enfermedades asociadas a la chicharrita del maíz, como el achaparramiento, que afectaron principalmente los lotes de siembras tardías y de segunda. Esta situación obligó a los productores a revisar sus estrategias de siembra, provocando una fuerte contracción en la superficie sembrada.

Recuperación tras la crisis

El repunte observado en la campaña 2025/26 se considera una recuperación significativa en la actividad agrícola de la provincial. Los productores, al tomar medidas correctivas frente a las dificultades del ciclo anterior, han optado por reforzar las siembras en áreas que se vieron menos afectadas por la enfermedad, lo que ha permitido la recuperación del terreno perdido.