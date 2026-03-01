Fiesta en El Pingo: un equipo de Paraná se consagró campeón con su guiso de surubí

La Fiesta Provincial del Guiso 2026 dejó una huella imborrable con su quinta edición, en la que los sabores sorprendieron al jurado y al público. El gran ganador del certamen fue el guiso de surubí, preparado por un talentoso equipo de cocineros de Paraná, que se alzó con el primer lugar tras una destacada performance. Este guiso logró no solo el reconocimiento del jurado, sino también premios increíbles: un millón de pesos en efectivo, un viaje para cuatro personas a Calamuchita y un terreno en la localidad de El Pingo.

El segundo puesto fue para un guiso original que utilizó charqui, carne deshidratada, acompañada de chorizo colorado. Este guiso, preparado por un equipo de Sauce de Luna, sorprendió a todos por su propuesta tan tradicional como novedosa.

Innovación y tradición en los guisos premiados

La quinta edición del certamen reunió a alrededor de 50 equipos provenientes de distintas partes del país, quienes presentaron una amplia variedad de guisos, como el de ciervo, conejo, mondongo y hasta guiso de pavo. Sin embargo, la gran sorpresa de la jornada fueron los dos primeros puestos: un guiso de pescado y otro con charqui, opciones menos tradicionales pero que, con gran creatividad, lograron cautivar al jurado por su sabor y presentación.

Otra paranaense se llevó un importante premio

Además de los premios a los ganadores del certamen, el público también tuvo su recompensa. Durante el evento, se sorteó un terreno entre los asistentes, cuyo número fue determinado por el ticket de entrada. La ganadora, una vecina de la ciudad de Paraná, se mostró emocionada al recibir el premio y destacó la importancia de eventos como este para promover la gastronomía local.

Con esta edición, la Fiesta Provincial del Guiso reafirma su carácter como una de las principales celebraciones gastronómicas de la región, promoviendo tanto la tradición como la innovación en la cocina.