Día Mundial de les Recicladores: el impacto social y ambiental de una tarea invisibilizada

Cada 1° de marzo se conmemora el Día Mundial de les Recicladores, en reconocimiento a su rol clave en la gestión de residuos y en memoria de un hecho trágico ocurrido en 1992. El sector enfrenta hoy una situación crítica en Argentina.
El Día Mundial de les Recicladores se conmemora este 1° de marzo para visibilizar el trabajo esencial que realizan miles de recuperadores y recuperadoras en pueblos y ciudades, y para mantener viva la memoria de un hecho trágico que marcó la historia del sector. La fecha recordó tanto la importancia ambiental y social de su tarea como los desafíos que enfrentan en la actualidad.
Las cooperativas y grupos de recicladores desempeñaron un rol clave en la gestión de residuos a través de la recolección, separación, enfardado, comercialización y valorización de materiales que la sociedad descarta a diario. Su labor resultó fundamental para el funcionamiento de la economía circular y representó el sustento de miles de familias.
A pesar de su aporte al cuidado del ambiente y a la reducción de residuos, el trabajo de les recicladores continuó siendo, en muchos casos, invisibilizado y precarizado.
Una fecha marcada por la memoria
La conmemoración se estableció en 2008, durante el Encuentro Internacional de Recicladores, con el objetivo de recordar un hecho ocurrido en 1992 en la Universidad Libre de Barranquilla, en Colombia. Según reconstruyeron distintos medios internacionales, diez recicladores fueron invitados a la institución en el marco del carnaval con la promesa de retirar materiales para su posterior venta.
Una vez dentro del predio, fueron atacados y asesinados. La historia pudo conocerse gracias al testimonio de Óscar Hernández, uno de los trabajadores que logró sobrevivir tras fingir estar muerto en medio de la tragedia. El diario El País de España publicó que los cuerpos habrían sido utilizados para el estudio en Medicina y el tráfico de órganos. Desde entonces, el 1° de marzo se transformó en una jornada de memoria y reivindicación para el sector en todo el mundo.
Contexto actual y reclamos del sector
En Argentina, organizaciones socioambientales advirtieron sobre un escenario complejo. Desde la Fundación Eco Urbano señalaron que, con más de 5.000 basurales a cielo abierto en el país, el manejo adecuado de los residuos resultó urgente.
Indicaron que el sector enfrentó una situación crítica ante la apertura de importaciones de residuos, la caída del precio de los materiales reciclables, el debilitamiento de políticas socioambientales y la crisis económica que atraviesa el país.
En ese marco, destacaron que reconocer la labor de recuperadores y recuperadoras como un servicio esencial para la comunidad implicó garantizar condiciones dignas de trabajo, fortalecer los sistemas de gestión integral de residuos y avanzar en la separación en origen.
Hacia un modelo más inclusivo y sostenible
Las organizaciones remarcaron que el fortalecimiento del trabajo cooperativo y la implementación de políticas públicas específicas resultaron claves para consolidar un modelo de gestión más eficiente y justo.
Asimismo, subrayaron la necesidad de un cambio cultural que promueva la correcta clasificación de los residuos en los hogares, comercios e instituciones, lo que facilitaría la tarea de recuperación y valorización de materiales.
En el Día Mundial de les Recicladores, la jornada invitó no solo a la memoria, sino también a reflexionar sobre el rol estratégico que cumplen quienes, día a día, transforman residuos en recursos y sostienen una actividad indispensable para el ambiente y la economía social.