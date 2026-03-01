Los Musiqueros Entrerrianos en la Fiesta Provincial del Guiso: "Queríamos hacer el reencuentro acá"

Elonce dialogó con Los Musiqueros Entrerrianos tras su actuación sobre el escenario mayor de El Pingo, en la 5° Fiesta Provincial del Guiso.

Francisco Cuestas

En este sentido, Francisco Cuestas destacó: “Esta fiesta tiene un buen sabor, de lo cálido que es el público, nos ha recibido con muchísimo cariño”.

Rubén Giménez

“Cuando iba a ser la edición original de la fiesta, estábamos juntándonos recién y queríamos hacer el reencuentro acá, y hoy lo hicimos como lo pensamos en ese entonces. Hoy fue ese reencuentro esperado”.

Marcelo Maddoni

Y aseveró: “Juntos somos más fuertes, la sangre tira, hay un cancionero amplio con el legado que nos dejaron los Cuestas, Jorge Méndez, Linares Cardozo. Tratamos de ponerle la impronta nueva, cuando fuimos a Buenos Aires y lo conservamos, lo cuidamos. El que da el veredicto es el público”.

Por su parte, Rubén Giménez, señaló: “Se fusionan tantos estilos y hay público para todos los gustos. Gusta la música entrerriana, lo notamos al escuchar los clásicos, con cosas nuestras, nuestras letras y costumbres, la gente se identifica con eso. Es lindo encontrarse con gente así en este tipo de festivales”.

“Hemos incorporado nuestros estilos muy fuertes que han atraído a muchos jóvenes, que es la evolución de la música”, reconoció.

A su tiempo, Marcelo Maddoni, adelantó que los próximos shows del grupo serán en Piedras Blancas y luego en provincia de Buenos Aires, a la Fiesta de la

Guitarra. “Buenos Aires siempre recibe muy bien la música entrerriana”, aseveró.

“Después volvemos a Entre Ríos, a La Paz y a Basavilbaso”, agregó.

Luego de recibir un reconocimiento por parte del municipio, Maddoni señaló que en el grupo “hay un gran cocinero, Rubén, que está con el pescado frito; Francisco que es un gran asador”. Cuestas redobló la apuesta e indicó: “Marcelo hace bollitos y tortas fritas impresionantes”.