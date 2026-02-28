Una persona fue hospitalizada tras el choque entre un auto y una moto

Un choque entre auto y moto en Paraná se registró en la intersección de calles Fray Mocho y Santo Domínguez, generando preocupación entre vecinos de la zona. Por causas que aún se tratan de establecer, un automóvil y una motocicleta colisionaron en plena vía pública.

Como consecuencia del impacto, el conductor del rodado menor resultó lesionado y debió ser asistido en el lugar por personal del servicio de emergencias 107. Tras una primera atención, los profesionales dispusieron su traslado al nosocomio para una revisión más exhaustiva.

El siniestro ocurrió en una esquina transitada de la capital entrerriana y obligó a interrumpir momentáneamente la circulación vehicular mientras se desarrollaban las tareas de asistencia y peritaje.

Intervención policial y asistencia médica

Tras el choque entre auto y moto en Paraná, efectivos policiales se hicieron presentes en el lugar para resguardar la zona y realizar las actuaciones correspondientes. El objetivo es determinar cómo se produjo la colisión y establecer eventuales responsabilidades, informó Reporte 100.7.

En tanto, el motociclista fue derivado al Hospital San Martín para una mejor evaluación médica. Hasta el momento no trascendió la gravedad de las lesiones, aunque fuentes señalaron que el traslado se realizó por precaución y para descartar complicaciones.