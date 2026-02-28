"Es un trabajo enorme que hacemos desde el Estado municipal", destacó la intendenta de El Pingo

La intendenta de la localidad El Pingo, Laura Rupp, dialogó con Elonce sobre la 5° Fiesta Provincial del Guiso que se celebra en la noche de este sábado. Cabe recordar que la celebración estaba prevista para octubre del año pasado, pero a raíz de las inclemencias del tiempo debió ser postergada.

5ª Fiesta Provincial del Guiso El Pingo 2026 - Intendenta Laura Rupp

En este sentido, la funcionaria destacó que el tiempo acompaña y que las temperaturas son agradables. “La gente está disfrutando a pleno, después de mucho sacrificio. Es un trabajo enorme que hacemos desde el Estado municipal, con un esfuerzo al 100% en recursos tanto económicos como humanos”, reconoció Rupp.

Asimismo, destacó la participación del sector privado, “que año a año se sigue sumando, revalorizando este evento que ya hoy es una vidriera para muchos rubros del trabajo de nuestra provincia, de los artistas que suben arriba del escenario, la parte gastronómica, el sector hotelero, nuestros emprendedores, artesanos, nuestras instituciones que también en el día de hoy hacen su diferencia ofreciendo sus productos”, enumeró.

En esta línea, destacó su alegría por el crecimiento de la fiesta, “un certamen que todos los años recibe 50 equipos”. Asimismo, Rupp señaló que este año quedaron equipos por fuera del del concurso y que eso “va obligando a tener que repensar el año que viene y agregar dos jornadas”.

Por otra parte, mencionó que el certamen “tiene un jurado de lujo, con gente idónea, con David Stan como presidente que hace 5 años participa”.

Sobre la importancia de esta fiesta, Rupp destacó que “es impresionante” y que se “ve en el público”. En este marco, mencionó que el público llega de todas partes del país y recordó que en una oportunidad hubo concursantes de otro país y destacó “lo que eso significa para una localidad del corazón de Paraná Campaña, de tan solo 2,000 habitantes que abraza a 20,000 personas todos los años”.

“No sabemos si vamos este año a redoblar la apuesta o hacemos algo muy polentoso para el 2027 que se vienen los 100 años de la localidad”, adelantó Rupp.