Música en el Anfiteatro llegó a Lomas del Mirador II con propuestas para toda la familia

REDACCIÓN ELONCE
El ciclo Música en el Anfiteatro se desarrolla en el Polideportivo de Lomas del Mirador II, acercando cine y música argentina a toda la comunidad de Paraná.
El ciclo Música en el Anfiteatro continuó este sábado en el Polideportivo de Lomas del Mirador II, con una convocatoria familiar que superó las expectativas de los organizadores. La propuesta forma parte de la agenda de verano de la ciudad y busca democratizar la cultura en espacios abiertos.
Gisela Bahler, directora de Museos y Patrimonios Históricos de la Municipalidad de Paraná, explicó a Elonce: “Música en el Anfiteatro forma parte de la agenda de verano. Este ciclo se da gracias a una alianza entre la Secretaría de Educación, Cultura y Convivencia Ciudadana y la Secretaría de Cultura de la provincia, a través del IAAER”.
La primera jornada incluyó la proyección de un cortometraje vinculado al FICER y también una película pensada para toda la familia. “La primera presentación es un cortometraje, que forma parte de lo que es el FICER, y también una película para toda la familia”, agregó Bahler.
Cine y música para toda la familia
El ciclo se plantea como un espacio de encuentro donde los vecinos pueden disfrutar de propuestas culturales sin necesidad de trasladarse al centro de la ciudad. La Municipalidad de Paraná apuesta a que cada barrio pueda contar con actividades de calidad, fortaleciendo la identidad cultural local.
Bahler destacó que estas iniciativas forman parte de un plan más amplio: “Este tipo de propuestas forma parte de la política de Rosario Romero para que vayamos a cada rincón de Paraná para poder acercar y democratizar la cultura a través de películas argentinas”.
La respuesta del público fue muy positiva, especialmente de las familias que se acercaron por primera vez a disfrutar de estas actividades en Lomas del Mirador II. “Hay una convocatoria re linda, la familia ha respondido muy bien en el Lomas, a pesar de que es la primera vez que venimos. Ojalá sigamos con estas actividades”, concluyó la directora.