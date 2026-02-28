 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Haciendo Comunidad Es parte de la agenda del verano de la Municipalidad de Paraná

Música en el Anfiteatro llegó a Lomas del Mirador II con propuestas para toda la familia

El ciclo Música en el Anfiteatro se desarrolla en el Polideportivo de Lomas del Mirador II, acercando cine y música argentina a toda la comunidad de Paraná.

28 de Febrero de 2026
Postal de la noche.
Postal de la noche. Foto: Elonce.

REDACCIÓN ELONCE

El ciclo Música en el Anfiteatro se desarrolla en el Polideportivo de Lomas del Mirador II, acercando cine y música argentina a toda la comunidad de Paraná.

El ciclo Música en el Anfiteatro continuó este sábado en el Polideportivo de Lomas del Mirador II, con una convocatoria familiar que superó las expectativas de los organizadores. La propuesta forma parte de la agenda de verano de la ciudad y busca democratizar la cultura en espacios abiertos.

 

Gisela Bahler, directora de Museos y Patrimonios Históricos de la Municipalidad de Paraná, explicó a Elonce: “Música en el Anfiteatro forma parte de la agenda de verano. Este ciclo se da gracias a una alianza entre la Secretaría de Educación, Cultura y Convivencia Ciudadana y la Secretaría de Cultura de la provincia, a través del IAAER”.

 

Foto: Elonce.
Foto: Elonce.

 

La primera jornada incluyó la proyección de un cortometraje vinculado al FICER y también una película pensada para toda la familia. “La primera presentación es un cortometraje, que forma parte de lo que es el FICER, y también una película para toda la familia”, agregó Bahler.

 

Cine y música para toda la familia

 

El ciclo se plantea como un espacio de encuentro donde los vecinos pueden disfrutar de propuestas culturales sin necesidad de trasladarse al centro de la ciudad. La Municipalidad de Paraná apuesta a que cada barrio pueda contar con actividades de calidad, fortaleciendo la identidad cultural local.

 

Bahler destacó que estas iniciativas forman parte de un plan más amplio: “Este tipo de propuestas forma parte de la política de Rosario Romero para que vayamos a cada rincón de Paraná para poder acercar y democratizar la cultura a través de películas argentinas”.

 

Foto: Elonce.
Foto: Elonce.

 

La respuesta del público fue muy positiva, especialmente de las familias que se acercaron por primera vez a disfrutar de estas actividades en Lomas del Mirador II. “Hay una convocatoria re linda, la familia ha respondido muy bien en el Lomas, a pesar de que es la primera vez que venimos. Ojalá sigamos con estas actividades”, concluyó la directora.

Temas:

Música en el Anfiteatro
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso