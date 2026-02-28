Colón: bajo el lema “No está todo cocinado" se realizará la cuarta caravana contra HIF Global

La caravana hacia el cruce fronterizo será este domingo por la tarde

Con el lema “No está todo cocinado”, vecinos de Colón y asociaciones ambientalistas realizarán este domingo 1° de marzo la cuarta caravana hacia el Puente Internacional José Gervasio Artigas, en rechazo a la posible instalación de la planta de e-combustibles HIF Global en Paysandú, República Oriental del Uruguay.

La concentración está prevista para las 17 en Plaza Washington, desde donde partirán hacia el paso fronterizo que une Argentina y Uruguay. El objetivo es manifestar la oposición al proyecto y advertir sobre las posibles consecuencias ambientales de la iniciativa, que se ubicaría a pocos metros de la ciudad entrerriana y a la vera del río Uruguay.

El intendente de Colón en una de las manifestaciones en contra de HIF Global

“Estamos a tiempo”

Desde la Multisectorial Somos Ambiente aseguran que la frase elegida para esta convocatoria busca contrarrestar la idea de que la obra ya es un hecho consumado. “La refinería no se instaló aún y hay ejemplos que demuestran que se puede frenar. Es mentira que está todo cocinado”, señalaron en la difusión de la movilización.

Como antecedentes, mencionan el caso de Famatina, donde desde 2006 la comunidad logró frenar proyectos de megaminería; la consulta popular que rechazó una mina de oro en Esquel en 2003; y el bloqueo legal a un emprendimiento minero en Loncopué en 2012.

Se realizará la cuarta manifestación de vecinos colonenses en contra de HIF Global

También recuerdan el conflicto por las pasteras en Gualeguaychú. “Cuando la lucha comenzó, Botnia ya estaba construyéndose, y gracias al reclamo se evitaron diez pasteras más que estaban en proyecto”, sostienen.

En cada uno de esos casos, afirman, también se instaló la idea de que “ya estaba todo decidido”. “Siempre dicen lo mismo, pero hagamos memoria. Estamos a tiempo y ellos lo saben. Ahora entérate vos”, concluyen desde la organización.

La caravana del domingo será una nueva instancia de visibilización de un conflicto que suma adhesiones y que, según los convocantes, aún puede modificarse mediante la presión social y la participación ciudadana.