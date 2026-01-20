Walser entregó documentos a la fiscal que investiga el proyecto de hidrógeno verde frente a Colón

El intendente de Colón, José Luis Walser, presentó a la fiscal federal de Concepción del Uruguay, Josefina Minatta, una investigación preliminar -que podría devenir en una denuncia- por el proyecto de instalación de una refinería de combustibles sintéticos en la ribera uruguaya Paysandú, a tres mil metros de la Ciudad de Colón sobre el río Uruguay.

"Vinimos a aportar datos concretos: un informe de las patologías que habitualmente en el Hospital de nuestra ciudad, un estudio de línea base de la calidad del aire de Colón que contratamos a la Universidad de Entre Ríos y un informe del impacto económico que generaría la instalación de esta planta para la principal actividad de la ciudad que es el turismo, perjudicando a toda la microrregión Tierra de Palmares", dijo el intendente de Colón al finalizar la reunión.

Walser entregó documentos a la fiscal Minatta (foto Municipalidad de Colón)

Lo acompañaron los secretarios de Desarrollo Humano, Juan Pablo Villalba, y de Gobierno, Mariano Bravo, y el subsecretario de Gestión General y Asuntos Jurídicos, Dr. Daniel Kilankowski. "Seguimos trabajando junto con toda la Comunidad de Colón y todos los actores, para que HIF no se instale en el río Uruguay y pueda relocalizarse", subrayó Walser.

La titular de la Fiscalía Federal de primera instancia de Concepción del Uruguay lleva adelante una investigación preliminar del proyecto de la planta de Paysandú, República Oriental del Uruguay. Para ello, Minatta ya tomó declaraciones a referentes del municipio, actores sociales y ambientales de la ciudad y representantes de distintas instituciones.

“Cabe señalar que esta acción forma parte de todas las gestiones, pedidos de informes y reclamos que la Municipalidad de Colón viene realizando de manera institucional ante cancillerías, organismos e instituciones de Argentina y Uruguay como así también a la firma HIF y al gobierno uruguayo”, indicaron fuentes municipales.

Asimismo, se acompañan propuestas de vecinos y asociaciones ambientalistas, además de llevar adelante una agenda de actividades para visibilizar la problemática y seguir instalando el reclamo y pedido de relocalización en todos los ámbitos posibles.