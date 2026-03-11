Buscan una familia para tres hermanos que esperan ser adoptados juntos

 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
El Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos de Entre Ríos lanzó una convocatoria para encontrar una familia para tres hermanos de 12, 14 y 16 años. El objetivo es que puedan crecer juntos en un entorno familiar.

11 de Marzo de 2026
El Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos de Entre Ríos (RUAER) lanzó una convocatoria pública para encontrar una familia que pueda adoptar a tres hermanos que desean crecer juntos.

 

Se trata de dos adolescentes de 12 y 16 años y un varón de 14, quienes se encuentran institucionalizados desde hace tres años.

 

El llamado está dirigido exclusivamente a personas adultas que residan en la provincia de Entre Ríos.

Necesitan acompañamiento y apoyo

 

Los tres hermanos presentan discapacidad intelectual, por lo que requieren acompañamiento y compromiso por parte de la familia que los reciba.

Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos de Entre Ríos (RUAER) (foto Elonce)

Desde el RUAER explicaron que necesitan continuar con distintos tratamientos y apoyos. Entre ellos se incluyen acompañamiento escolar, tratamiento psicológico y seguimiento psiquiátrico.

 

Las autoridades remarcaron que el objetivo es garantizar que puedan desarrollarse en un ambiente familiar estable.

Autonomía en la vida cotidiana, sus intereses y actividades

 

Los tres adolescentes son autónomos en varias actividades de la vida diaria. Pueden desenvolverse en tareas como higiene personal, vestimenta y alimentación.

 

Sin embargo, requieren acompañamiento de un adulto en algunas situaciones cotidianas. Entre ellas se encuentran el manejo del dinero, los traslados en lugares desconocidos o la resolución de determinadas situaciones diarias.

La adolescente de 16 años se encuentra adaptada a la vida en residencia. Disfruta realizar manualidades y suele dedicarse a crear distintos objetos con sus manos.

 

La niña de 12 años practica gimnasia artística y básquet, actividades que realiza con entusiasmo. Además, comparte juegos y momentos de recreación con sus pares.

 

Ambas hermanas participan de talleres de cocina, huerta, ajedrez y expresión corporal. También se suman a otras actividades recreativas cuando se presentan nuevas propuestas.

 

En tanto, el adolescente de 14 años disfruta pasar tiempo con adultos. Es curioso y suele interesarse por investigar cómo funcionan distintos objetos. También le gusta el campo, escuchar música y andar en bicicleta.

 

Cómo participar de la convocatoria

 

Las personas interesadas en brindarles una familia pueden inscribirse en la convocatoria pública abierta por el RUAER. Para ello deben completar este formulario disponible hasta el viernes 20 de marzo.

 

Por consultas, comunicarse por whatsapp al 343 5 329475, por correo electrónico a ruaer@jusentrerios.gov.ar o a los teléfonos (0343) 4209575/576.

 

El objetivo de la convocatoria es garantizar el derecho de los tres hermanos a crecer juntos dentro de un entorno familiar.

Temas:

Adopción RUAER Entre Ríos familia adoptiva derechos de la niñez convocatoria pública
