Buscan una familia para tres hermanos que esperan ser adoptados juntos

El Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos de Entre Ríos (RUAER) lanzó una convocatoria pública para encontrar una familia que pueda adoptar a tres hermanos que desean crecer juntos.
Se trata de dos adolescentes de 12 y 16 años y un varón de 14, quienes se encuentran institucionalizados desde hace tres años.
El llamado está dirigido exclusivamente a personas adultas que residan en la provincia de Entre Ríos.
Necesitan acompañamiento y apoyo
Los tres hermanos presentan discapacidad intelectual, por lo que requieren acompañamiento y compromiso por parte de la familia que los reciba.
Desde el RUAER explicaron que necesitan continuar con distintos tratamientos y apoyos. Entre ellos se incluyen acompañamiento escolar, tratamiento psicológico y seguimiento psiquiátrico.
Las autoridades remarcaron que el objetivo es garantizar que puedan desarrollarse en un ambiente familiar estable.
Autonomía en la vida cotidiana, sus intereses y actividades
Los tres adolescentes son autónomos en varias actividades de la vida diaria. Pueden desenvolverse en tareas como higiene personal, vestimenta y alimentación.
Sin embargo, requieren acompañamiento de un adulto en algunas situaciones cotidianas. Entre ellas se encuentran el manejo del dinero, los traslados en lugares desconocidos o la resolución de determinadas situaciones diarias.
La adolescente de 16 años se encuentra adaptada a la vida en residencia. Disfruta realizar manualidades y suele dedicarse a crear distintos objetos con sus manos.
La niña de 12 años practica gimnasia artística y básquet, actividades que realiza con entusiasmo. Además, comparte juegos y momentos de recreación con sus pares.
Ambas hermanas participan de talleres de cocina, huerta, ajedrez y expresión corporal. También se suman a otras actividades recreativas cuando se presentan nuevas propuestas.
En tanto, el adolescente de 14 años disfruta pasar tiempo con adultos. Es curioso y suele interesarse por investigar cómo funcionan distintos objetos. También le gusta el campo, escuchar música y andar en bicicleta.
Cómo participar de la convocatoria
Las personas interesadas en brindarles una familia pueden inscribirse en la convocatoria pública abierta por el RUAER. Para ello deben completar este formulario disponible hasta el viernes 20 de marzo.
Por consultas, comunicarse por whatsapp al 343 5 329475, por correo electrónico a ruaer@jusentrerios.gov.ar o a los teléfonos (0343) 4209575/576.
El objetivo de la convocatoria es garantizar el derecho de los tres hermanos a crecer juntos dentro de un entorno familiar.