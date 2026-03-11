Lanzan 4.000 becas gratuitas para capacitarse en inteligencia artificial

El programa ofrece cursos online, asincrónicos y certificados sobre inteligencia artificial y habilidades digitales. La iniciativa busca ampliar oportunidades laborales y mejorar ingresos.
Las becas para capacitarse en inteligencia artificial comenzaron a ofrecerse a través de un programa regional que permitirá acceder a formación gratuita en habilidades digitales. La iniciativa otorgará más de 4.000 vacantes para estudiar de forma online, asincrónica y certificada, con el objetivo de preparar a más personas para los empleos del futuro.
El programa fue impulsado por la empresa latinoamericana de formación tecnológica Guayerd junto a IBM y la Fundación Manos del Sur. La propuesta está destinada a personas de distintos países de América Latina que busquen adquirir conocimientos en inteligencia artificial sin necesidad de experiencia previa.
Según destacaron desde la organización, el crecimiento acelerado de estas tecnologías está generando una fuerte demanda de profesionales con conocimientos en IA, lo que abre nuevas oportunidades laborales y mejores niveles salariales para quienes desarrollen estas habilidades.
Cursos online para aprender inteligencia artificial
Las becas para capacitarse en inteligencia artificial incluyen tres cursos gratuitos, completamente online y certificados. Las capacitaciones se dictan a través de la plataforma educativa IBM SkillsBuild, el programa global de formación tecnológica impulsado por IBM.
El sistema permite estudiar a ritmo propio y desde cualquier lugar, sin horarios fijos. Cada curso tiene una duración estimada de 20 horas y puede completarse en aproximadamente dos semanas si se dedica una hora diaria al estudio.
Al finalizar la capacitación, los participantes obtienen una credencial digital que pueden agregar a su perfil profesional en plataformas como LinkedIn para acreditar conocimientos en inteligencia artificial y Prompt Engineering ante empresas o reclutadores.
Jean Del Pino, cofundador y director ejecutivo de Guayerd, explicó que el objetivo del programa es ampliar el acceso a la educación tecnológica. “En Guayerd creemos que la educación tecnológica debe ser accesible para todas las personas. Por eso impulsamos alianzas que permitan ampliar la formación gratuita y de calidad, orientada a las habilidades que hoy generan oportunidades reales de crecimiento”, afirmó.
Los tres cursos disponibles en el programa
El programa de becas para capacitarse en inteligencia artificial ofrece tres formaciones distintas, orientadas a distintos ámbitos de aplicación de esta tecnología.
El primero es Fundamentos de Inteligencia Artificial aplicada al Deporte, donde se analizan casos reales de uso de IA en disciplinas como fútbol, básquet, tenis, golf, Fórmula 1, fútbol americano y béisbol. El curso muestra cómo los datos y los modelos predictivos se utilizan para mejorar el rendimiento deportivo, analizar probabilidades de gol o definir estrategias de carrera.
La segunda propuesta es Fundamentos de Inteligencia Artificial aplicada al Trabajo, una capacitación orientada a mejorar la productividad y fortalecer habilidades profesionales mediante herramientas de IA. Entre los contenidos se incluyen aplicaciones para optimizar tareas laborales, mejorar la elaboración del currículum y potenciar el perfil profesional.
El tercer curso se denomina Fundamentos de Inteligencia Artificial y Prompt Engineering. Esta formación se enfoca en enseñar cómo interactuar de manera efectiva con modelos de inteligencia artificial, a través de la creación de prompts o instrucciones adecuadas para obtener mejores resultados.
Durante la capacitación se abordan además los principales modelos y lenguajes de IA, junto con aplicaciones prácticas en generación de contenidos, programación, análisis de datos, diseño y proyectos creativos.
Requisitos para acceder a las becas de inteligencia artificial
Las becas para capacitarse en inteligencia artificial están abiertas a personas mayores de 18 años que residan en alguno de los países participantes del programa.
Entre los países incluidos se encuentran Argentina, México, Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay, Uruguay y Chile.
Uno de los aspectos destacados del programa es que no exige conocimientos técnicos previos. Las capacitaciones están diseñadas para que cualquier persona pueda comenzar desde cero y adquirir conocimientos básicos sobre inteligencia artificial.
Cómo inscribirse y hasta cuándo hay tiempo
La inscripción al programa de becas para capacitarse en inteligencia artificial estará disponible hasta el 15 de marzo. Una vez anotados, los participantes podrán comenzar de inmediato con la capacitación y tendrán tiempo hasta fines de junio para completarla.
El proceso de inscripción consiste en completar un formulario online, registrarse en la plataforma IBM SkillsBuild y seleccionar el curso elegido.
Cada persona puede optar por realizar uno de los cursos disponibles o completar el programa completo con las tres capacitaciones.
Los enlaces de inscripción son:
Fundamentos de IA aplicada al deporte: https://guayerd.com/ibm-ia-deporte
Fundamentos de IA aplicada al trabajo: https://guayerd.com/ibm-ia-trabajo
Fundamentos de IA y Prompt Engineering: https://guayerd.com/ibm-ia-prompts