Habilitan a bancos a descontar cuotas de créditos del salario: claves de la medida

El Gobierno introdujo en la reforma laboral una modificación legal que les abre a los bancos la posibilidad de comenzar a ofrecer créditos a sus clientes con descuento directo de las cuotas en las cuentas donde reciben sus ingresos laborales .

Lo hizo al incorporar en el artículo 36 de la Ley 27.802 (recientemente sancionada y publicada) una modificación al artículo 132 de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT), que habilita a las entidades bancarias a realizar descuentos directos de créditos personales sobre los sueldos, una potestad que hasta ahora era exclusiva de las mutuales sindicales.

La iniciativa fue impulsada especialmente por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. Explicitó que lo que se busca con esta modificación es propiciar una baja en las altas tasas de interés que los bancos cobran hoy por los préstamos personales —que en promedio fue del 69% anual nominal en febrero, lo que deja el costo efectivo total por encima del 100%— al reducir el riesgo de incobrabilidad.

Se descuenta que es una opción que los bancos buscarán aprovechar, sobre todo ahora que, desde hace un año, se viene incrementando la irregularidad en el cobro de este tipo de financiamiento, hasta alcanzar el mayor nivel de los últimos 25 años.

La norma no necesitaría de una reglamentación del Banco Central (BCRA), según se informó, dado que ya existe, aunque referida a los proveedores que hasta aquí estaban habilitados a usar este esquema de recobro. “Pero no descartamos hacer alguna aclaración más expresa para que los bancos la instrumenten, porque la idea es asegurar que esta iniciativa funcione”, explicaron. Esto deja a la vista el interés oficial al respecto, en un momento en que crece la preocupación por la tendencia al estancamiento que registra la actividad general.

Sturzenegger explicó que, hasta ahora, “si un trabajador quería un préstamo personal que se pudiera descontar de su nómina —lo cual baja sensiblemente la tasa de interés— solo podía hacerlo con una mutual sindical”, enfrentando “las altas tasas que se cobraban en este mercado, ya que la modalidad era otro ejemplo de eso que llamamos cazar en el zoológico”.

Luego afirmó que el cambio abre la competencia en este tipo de financiamiento, lo que traería “mayores beneficios para la gente”. Fue entonces cuando admitió que el Gobierno espera que esto provoque “una baja ostensible en el costo del crédito personal”. Y agregó: “Esperemos que los bancos puedan desarrollar este mercado con rapidez, trayendo alivio en los costos de financiamiento para las familias”.

En concreto, la readecuación permite ahora a los bancos otorgar créditos con “código de descuento”, lo que significa que la cuota se debitará de manera directa del sueldo en el momento en que se acredita, es decir, antes de que el beneficiario pueda disponer de su dinero, informó La Nación.

Esto es así porque, al ceder el cliente esa posibilidad, las entidades quedan habilitadas a realizar una retención automática del ingreso para cobrarse la cuota, una herramienta de cobro prácticamente garantizado con la que el Gobierno busca alentar una mayor oferta —y más barata— de este tipo de financiamiento, que hoy también se encuentra planchado, al igual que el resto del crédito en pesos.