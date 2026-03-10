 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Policiales

Un auto volcó y terminó en la banquina de la Autovía 12 tras un choque entre dos vehículos

10 de Marzo de 2026
El vuelco ocurrió a la altura del kilómetro 131 de la Autovía 12
El vuelco ocurrió a la altura del kilómetro 131 de la Autovía 12

El siniestro ocurrió en el kilómetro 131, en sentido Entre Ríos–Buenos Aires. Un Renault Clio terminó volcado tras ser impactado por un Toyota Yaris. Ambos conductores fueron asistidos y no presentaron lesiones.

Un siniestro vial se registró este martes 10 de marzo a las 11:12 en la Autovía Nacional 12, a la altura del kilómetro 131, en sentido Entre Ríos hacia Buenos Aires, y dejó como saldo importantes daños materiales aunque sin personas heridas.

 

El accidente involucró a un Renault Clio conducido por un hombre mayor de edad domiciliado en Campana, provincia de Buenos Aires, y a un Toyota Yaris manejado por otro conductor mayor de edad con domicilio en la ciudad de Gualeguay.

Bomberos Voluntarios de Ceibas

 

Según se informó, ambos vehículos circulaban en el mismo sentido cuando el Toyota Yaris embistió al Renault Clio. A raíz del impacto, el conductor del Clio perdió el control del rodado, que terminó volcado en la zona de préstamo de la autovía, mientras que el segundo vehículo quedó detenido sobre la calzada rápida.

Bomberos Voluntarios de Ceibas

 

Los dos conductores fueron asistidos en el lugar por personal de la ambulancia del Centro de Salud de Brazo Largo y se confirmó que no presentaban lesiones.

Bomberos Voluntarios de Ceibas

 

Hasta el lugar acudió una dotación de Bomberos Voluntarios de Ceibas, a bordo del móvil N°24, que trabajó junto a personal de seguridad vial en tareas de prevención y ordenamiento del tránsito. Además, se procedió a retirar el Toyota Yaris hacia la banquina para aguardar el arribo del servicio de auxilio enviado por la concesionaria vial.

Bomberos Voluntarios de Ceibas

 

En el operativo también intervino personal de la Policía Caminera de Brazo Largo, Policía Criminalística de Islas, Gendarmería Vial Ceibas y la ambulancia del Centro de Salud local.

 

Tras finalizar las tareas en la zona, los bomberos regresaron a su base a las 12:33.

Temas:

autovía 12 vuelco Choque
