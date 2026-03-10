Emilia Mernes sorprendió en Japón: kimono, ceremonia del té y paseo romántico con Duki

Emilia Mernes disfruta de Japón luego de pasar por la Semana de la Moda de Milán

Luego de brillar en la Semana de la Moda de Milán, Emilia Mernes decidió tomarse un respiro y viajar a Japón para vivir una experiencia cultural única. La cantante llegó a la ciudad de Kyoto junto a Duki y compartió en sus redes sociales varias postales de su recorrido por uno de los destinos más tradicionales del país asiático.

Durante su estadía, la artista se animó a vestir un kimono de seda rosa con detalles florales, acompañado por un obi beige y un delicado arreglo floral en el cabello. El look se completó con un maquillaje natural que resaltó la estética tradicional japonesa.

Foto: Instagram

Uno de los momentos más destacados del viaje fue su participación en la ceremonia del té, un ritual milenario que forma parte de la cultura japonesa. En las imágenes que publicó, se la puede ver sentada sobre tatami, rodeada de vajilla típica, dulces tradicionales y el característico té matcha.

Duki también se sumó a la experiencia y posó con un kimono negro. La pareja compartió una de las postales más comentadas frente a un torii rojo, símbolo tradicional del sintoísmo, en medio de un jardín japonés.

Además, durante su paso por Kyoto, Emilia se reencontró con la influencer Flor Vichich, con quien posó luciendo kimonos de colores en distintos rincones de la ciudad.

Foto: Instagram

Las imágenes rápidamente se viralizaron entre sus seguidores, que destacaron la estética del viaje y el respeto de la cantante por las tradiciones locales. Entre los comentarios se repitieron elogios como “parece una princesa” o “salida de una película japonesa”.

Foto: Instagram

Con paisajes, cultura y moda tradicional, el viaje de Emilia Mernes por Japón sumó nuevas postales a su agenda internacional y mostró una faceta más relajada de la artista, lejos de los escenarios y las pasarelas.