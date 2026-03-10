El Club Talleres se prepara para la Copa Challenger y analizó la experiencia en competencias de aguas abiertas

REDACCIÓN ELONCE
La natación del Club Talleres se prepara para la Copa Challenger y lidera experiencias deportivas en Paraná con participación masiva de nadadores.
La disciplina de Club Talleres natación vive un momento histórico con la organización de la Copa Challenger, la apertura oficial de la temporada competitiva y una experiencia novedosa en aguas abiertas que movilizó a jóvenes y adultos. En diálogo con El Once Deportivo, que se emite por Elonce Radio & Streaming 98.7, las nadadoras e integrantes de la subcomisión, Julieta Salta y Yanina Digiovani, compartieron la emoción, el trabajo detrás del proyecto y el impacto que este deporte tiene en la comunidad.
“La verdad que estamos ultimando detalles”, comentó Yanina al describir los preparativos previos al importante evento que tendrá lugar el 14 de marzo en el club, marcando la primera competencia oficial de natación del año para la institución. Tras meses de entrenamiento y planificación, el entusiasmo se siente en cada integrante del equipo y en los vecinos que se sumarán como espectadores.
La Copa Challenger, que comprenderá seis fechas en distintas sedes de la región, tendrá como primera parada a Talleres, elegido como anfitrión por las condiciones del club y su infraestructura, incluyendo espacios verdes y la pileta semiolímpica.
Una competencia que une historia y crecimiento deportivo
“El año anterior fue un éxito”, afirma Julieta, al recordar la edición previa de la Copa Challenger y los múltiples nadadores que participaron. Aunque las inscripciones estaban abiertas hasta pocos días antes de la entrevista, se esperaba que nuevamente más de 100 nadadores se inscribieran para competir en las 20 pruebas programadas.
La elección de Talleres como sede oficial no fue casualidad: “nos parece mucho más accesible nuestro club”, explicó Yanina, resaltando la posibilidad de organizar una jornada al aire libre y con una propuesta diferente a las competencias tradicionales bajo techo.
Este evento no solo representa una oportunidad deportiva para los atletas, sino también un punto de encuentro para toda la comunidad de Paraná. Se espera la presencia de familiares, amigos y socios para apoyar a los nadadores, así como público general que quiera disfrutar de una jornada completa de deporte y actividades paralelas.
“El socio en general va a poder venir y ver también todo lo que se trabajó durante todo este tiempo para poder lograr esto”, agregó Yanina, subrayando la invitación abierta y gratuita para toda la familia.
Escuela de río: una propuesta única y desafiante
Más allá de la competencia en la pileta, Club Talleres natación implementó una iniciativa inédita: la escuela de río, donde los participantes entrenaron y vivieron la experiencia de nadar en aguas abiertas, comenzando con clases de preparación y culminando en travesías largas en el río de la ciudad.
“La verdad que fue genial la experiencia del río”, comentó Julieta con entusiasmo. “Hubo un poquito de miedo al principio, pero la verdad que estuvo muy bonita”. Su compañera Yanina también compartió su vivencia: “Era la primera vez y la verdad que fue excelente”.
La iniciativa se organizó con el acompañamiento de profesionales y guardavidas que garantizaron la seguridad, evaluando las capacidades de cada participante antes de avanzar a tramos más extensos. La escuela fue progresiva, y muchos nadadores pudieron superar no solo distancias mayores sino también sus propios miedos.
Río vs. pileta: diferencias que transforman experiencias
Una de las diferencias más notorias entre la natación en pileta y en el río es la ausencia de paredes y referencias visuales, lo cual transforma la percepción del espacio y el esfuerzo físico necesario. “No es lo mismo nadar en una pileta que estar en el río”, explicó Yanina, destacando que la experiencia exige no solo preparación física sino también mental.
Las clases iniciales empezaron con recorridos de aproximadamente 800 metros, y gradualmente se extendieron hasta tramos de cerca de tres kilómetros entre distintos puntos del balneario municipal, incluyendo zonas con corrientes y desafíos naturales.
Los nadadores trabajaron diferentes técnicas y estrategias para enfrentar la corriente, y contaron siempre con una lancha de apoyo por si surgía alguna dificultad. “Si te da miedo o te acalambrás, sabes que tenés un apoyo donde decir, ya estás acá”, comentaron durante la charla, subrayando la importancia de la seguridad.
Mirando hacia adelante: temporada, obras y nuevas oportunidades
La competencia de Copa Challenger también sirve como punto de cierre de la temporada de verano en el Club Talleres natación, ya que al día siguiente la pileta será cerrada para iniciar trabajos de acondicionamiento y mantenimiento con miras al invierno. El club inaugurará un sistema de domo para climatizar la pileta semi olímpica, ampliando las posibilidades de entrenamiento durante todo el año.
En paralelo, la escuela de natación continúa con su calendario regular para todas las edades: “A partir de los 5 años en adelante todos pueden venir”, aseguraron, mencionando además clases de aquagym y aquaeróbic, disponibles próximamente según horarios que se compartirán en redes.
Para quienes disfrutan de la natación y buscan superarse, Talleres ofrece no solo competencias oficiales como la Copa Challenger, sino también actividades recreativas y formativas que contribuyen al crecimiento integral de sus deportistas y de la comunidad local.