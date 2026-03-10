 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Sociedad

WhatsApp dejará de funcionar en varios celulares Android y iOS: los modelos afectados

10 de Marzo de 2026
A partir de hoy.
A partir de hoy.

REDACCIÓN ELONCE

La aplicación de mensajería WhatsApp dejará de funcionar en distintos modelos de teléfonos antiguos a partir de este 10 de marzo. La decisión responde a una actualización de los requisitos técnicos de la plataforma, que dejará sin soporte a dispositivos que ya no reciben actualizaciones del sistema operativo o no cumplen con los estándares actuales de seguridad.

 

La medida forma parte de las actualizaciones periódicas que realiza la aplicación, propiedad de Meta Platforms, con el objetivo de mejorar el rendimiento, reforzar la seguridad y permitir la incorporación de nuevas funciones.

Entre los teléfonos que perderán acceso a WhatsApp se encuentran varios modelos lanzados hace más de una década y que ya no reciben soporte de sus fabricantes.

 

Los celulares que dejarán de tener WhatsApp

En el caso de dispositivos con sistema operativo Android, algunos de los modelos afectados son:

  • Samsung Galaxy S3
  • Samsung Galaxy S4 mini
  • Sony Xperia M
  • LG Optimus L7 II
  • Motorola Moto E (1ª generación)

Dentro del ecosistema de Apple también quedarán fuera algunos dispositivos que no pueden actualizarse a versiones recientes de iOS, como:

  • iPhone 6
  • iPhone 6 Plus

Estos equipos ya no cumplen con los requisitos mínimos que exige la aplicación para funcionar correctamente.

Por qué WhatsApp deja de funcionar

A partir de 2026, WhatsApp solo funcionará en dispositivos con Android 5.0 o superior y iOS 15.1 o posterior. Muchos de los teléfonos mencionados no pueden actualizarse a esas versiones, lo que provoca que queden fuera del soporte oficial.

 

Además, los dispositivos que ya no reciben parches de seguridad pueden representar riesgos para la privacidad y la protección de datos de los usuarios, motivo por el cual las plataformas tecnológicas suelen retirar su compatibilidad con equipos demasiado antiguos.

 

Qué deben hacer los usuarios afectados

Ante esta situación, los especialistas recomiendan a quienes utilicen alguno de estos teléfonos:

  • Verificar si el dispositivo puede actualizar su sistema operativo.
  • Realizar una copia de seguridad de los chats antes de que finalice el soporte.
  • Evaluar el cambio a un smartphone más reciente compatible con las nuevas versiones de la aplicación.

Temas:

WhatsApp android ios celulares
