Se viene la cuarta edición del festival Enviados en Club Olimpia: adoración y artistas nacionales

REDACCIÓN ELONCE
El festival Enviados llega a su cuarta edición el 28 de marzo en Club Olimpia, de Paraná, con música, adoración y artistas nacionales y locales para iniciar la Semana Santa.
El festival Enviados celebrará su cuarta edición el próximo 28 de marzo, trasladándose al Club Olimpia de Paraná por cuestiones de capacidad. “Es una alegría recibirlos acá para hacerles esta invitación”, comentó el padre Manuel del Castillo desde la parroquia Nuestra Señora de Luján, barrio Rocamora.
El festival busca convocar a todos los cristianos para vivir el inicio de la Semana Santa a través de la música y la adoración. “Este festival quiere convocarnos a todos los cristianos, a todos los católicos, para poder comenzar la semana mayor a través de la música”, agregó el sacerdote.
Entre los artistas confirmados se encuentran el grupo Mar Adentro, Lucas Basso, Joaquín Chávez, y el reconocido Maxi Largui, oriundo de Córdoba. “Nos va a estar visitando. Ya dijo que sí, ya está más que comprometido. Todos confirmados, no puede faltar nadie”, indicó padre Manuel.
Un festival que crece
Felipe Mateo, misionero del grupo por 10 años, destacó el espíritu del encuentro: “Arranqué acá en la secundaria con una misión en la escuela y ya me quedé. Ya era lo mío”. Sofía, integrante del equipo organizador, explicó que el evento busca acoger a jóvenes, niños y familias en un espacio amplio y cómodo.
El festival comenzará a las 20 y se extenderá hasta aproximadamente la 1, incluyendo actividades musicales y una medalla para cada participante. “Estos músicos nos ayudan mucho a vivir una espiritualidad misionera más fuerte”, señaló el padre Manuel.
Entradas y destino de los fondos
Las entradas se pueden adquirir anticipadamente a través del Instagram del @grupomisionero_lujan o por WhatsApp al 343 5311616, con un costo de $12.200 y formato QR. “El festival no tiene un fin de juntar dinero; lo importante es encontrarnos para empezar juntos la Semana Santa”, aclaró el sacerdote.
Parte de los recursos se destinará a la misión de verano que el grupo realiza en Villaguay, en barrios donde llevan actividades misioneras entre Navidad y Año Nuevo. “Si queda algún restito, lo usamos para la misión de verano”, concluyó padre Manuel.