Julián Álvarez brilló con dos goles y una asistencia en la goleada del Atlético de Madrid

REDACCIÓN ELONCE
Julián Álvarez fue la gran figura del Atlético de Madrid en el triunfo por 5-2 frente al Tottenham por el partido de ida de los octavos de final de la Champions League. El delantero argentino aportó dos goles y una asistencia en una noche contundente para el conjunto dirigido por Diego Pablo Simeone, que logró una importante ventaja en el Estadio Metropolitano.
El atacante surgido en River Plate fue determinante desde los primeros minutos del encuentro. Con inteligencia para aprovechar los errores del rival y velocidad para resolver en ataque, el cordobés se convirtió en una pesadilla para la defensa del conjunto inglés.
Tottenham, que ingresó al campo de juego con ciertas dudas defensivas, pagó caro cada equivocación en el inicio del partido. La presión del equipo madrileño y la eficacia ofensiva permitieron que el marcador se inclinara rápidamente a favor del local.
Un inicio demoledor en Madrid
El espectáculo comenzó apenas iniciado el encuentro. A los cinco minutos, un resbalón del arquero Antonín Kinský generó la primera situación clara para el Atlético de Madrid. La pelota quedó en poder de Ademola Lookman, quien asistió a Julián Álvarez.
Más tarde, el delantero argentino, lejos de buscar el remate inmediato, optó por una decisión inteligente: cedió el balón hacia la llegada de Marcos Llorente. El español remató de primera con un disparo cruzado y abrió el marcador para el equipo dirigido por Simeone.
El golpe inicial desordenó al Tottenham, que volvió a cometer errores en defensa pocos minutos después. Luego de que Antoine Griezmann aprovechara una caída de Micky Van de Ven para marcar el 2-0, llegó otro momento clave del partido.
A los 14 minutos, el arquero Kinský intentó despejar con su pierna izquierda, pero el balón rebotó en su propia pierna derecha. Allí apareció nuevamente Julián Álvarez, atento a la jugada, para empujar la pelota al fondo de la red y establecer el 3-0 parcial.
La Araña selló su doblete en el complemento
El Atlético de Madrid mantuvo el dominio del partido durante gran parte del encuentro y amplió la ventaja en el segundo tiempo. Antes del descanso, Robin Le Normand había marcado el cuarto tanto del equipo local, mientras que Pedro Porro descontó para el Tottenham.
En la segunda mitad, el equipo inglés intentó reaccionar y generó algunas situaciones de peligro. Una de las más claras fue un cabezazo a quemarropa de Richarlison que obligó a una espectacular intervención del arquero Jan Oblak.
Sin embargo, el contraataque del Atlético fue letal. Tras esa jugada, Julián Álvarez lideró una rápida transición ofensiva y definió con un potente derechazo cruzado ante la salida de Guglielmo Vicario para convertir el 5-1 parcial.
Sobre el final del encuentro, Dominic Solanke logró descontar para el Tottenham y estableció el definitivo 5-2, aunque el resultado ya estaba prácticamente definido.
Un presente goleador y un futuro prometedor
Con su actuación en este partido, Julián Álvarez alcanzó los siete goles en diez partidos disputados en la actual edición de la Champions League. Además, suma tres asistencias en el torneo continental, consolidándose como una de las piezas clave del Atlético de Madrid.
El delantero argentino atraviesa un buen momento futbolístico tras haber dejado atrás una racha de 65 días y 16 partidos sin convertir. Desde entonces, volvió a marcar en distintos compromisos importantes para su equipo.
En la temporada actual ya acumula 16 goles y continúa siendo una pieza fundamental en el esquema del entrenador Diego Simeone, tanto en la liga española como en las competiciones internacionales.
Ahora, el Atlético de Madrid buscará cerrar la serie en Londres cuando visite al Tottenham en el partido de vuelta de los octavos de final de la Champions League. Mientras tanto, el equipo madrileño también se prepara para continuar su lucha en la Liga de España, donde se mantiene en los puestos de protagonismo.