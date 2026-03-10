Huracán rechaza jugar sin público ante River y el partido quedó en duda

Huracán expresó públicamente su rechazo a disputar el partido ante River sin público y advirtió que la medida podría poner en riesgo la realización del encuentro programado para este jueves a las 21.30 por la décima fecha del Torneo Apertura.

La institución de Parque Patricios difundió un comunicado en el que dejó en claro su posición frente a la posibilidad de jugar a puertas cerradas en el estadio Tomás Adolfo Ducó. Desde el club sostienen que la restricción no cuenta con fundamentos técnicos suficientes y que, en esas condiciones, el partido no debería desarrollarse.

El pronunciamiento se produjo luego de que autoridades de seguridad de la Ciudad de Buenos Aires anticiparan que el compromiso frente a River podría disputarse sin público debido a la situación generada tras el derrumbe ocurrido días atrás en el complejo Estación Buenos Aires, ubicado a pocos metros del estadio.

El comunicado del club

En el texto difundido este martes, Huracán señaló que la institución acompaña a los vecinos afectados por el derrumbe registrado la semana pasada en el barrio. Sin embargo, también remarcó que la decisión de jugar sin público no tiene respaldo técnico.

“Queremos dejar en claro que jugar sin público nuevamente no es una opción, que para privarnos de jugar en nuestro estadio debe haber un informe que avale dicha medida”, indicó la institución en el comunicado.

Además, el club consideró que las disposiciones que se evalúan no cuentan con fundamentos suficientes. “Las medidas que se intentan imponer no tienen respaldo técnico ni jurídico para semejante decisión”, agregaron desde la dirigencia de Huracán.

El partido está en duda por el derrumbe que hubo en el complejo en Parque Patricios.

Acciones legales y reclamo por la localía

Ante esta situación, el club adelantó que iniciará acciones legales contra el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. El objetivo es resguardar los derechos de la institución y garantizar que el partido pueda disputarse en su estadio con presencia de público.

La dirigencia entiende que la posibilidad de trasladar el encuentro o jugar sin espectadores afectaría tanto a la localía como a la organización del evento. Además, implicaría asumir costos adicionales vinculados al alquiler de otro estadio.

Desde Huracán sostienen que, hasta el momento, no recibieron el informe técnico que determine si la presencia de público en el estadio representa un riesgo para los vecinos del sector.