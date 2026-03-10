Solicitan de manera urgente donadores de sangre para el policía de San Benito accidentado en Ruta 20

Un pedido solidario volvió a difundirse este martes para colaborar con un joven integrante de la policía que permanece internado en estado delicado luego de protagonizar un siniestro vial en la Ruta Provincial 20. El oficial, oriundo de San Benito, continúa bajo cuidados intensivos en el Hospital Bicentenario mientras su entorno solicita donantes de sangre.

El llamado a la comunidad se dirige especialmente a personas con grupo sanguíneo 0 factor RH negativo, quienes pueden presentarse en el Banco de Sangre del hospital para colaborar con la recuperación del efectivo. Desde su entorno indicaron que la necesidad de donantes es urgente debido al cuadro clínico que atraviesa el agente de la policía.

El siniestro ocurrió el domingo en Ruta 20

El hecho que derivó en la hospitalización del joven ocurrió el domingo 8 de marzo, alrededor de las 14:30, a la altura del kilómetro 71 de la Ruta Provincial 20, en jurisdicción de Gilbert. Personal de la policía de la comisaría de Urdinarrain intervino en el lugar tras recibir el aviso sobre el accidente.

De acuerdo con la información difundida, el siniestro involucró una motocicleta Honda Titán CG 150 que era conducida por un joven de 21 años domiciliado en San Benito, en el departamento Paraná. El motociclista se desempeña como oficial y presta servicio en una dependencia policial de Gualeguaychú.

Accidente en Ruta 20.

Como consecuencia del impacto, el conductor del rodado sufrió lesiones de consideración que obligaron a su traslado urgente a un centro de salud.

Traslado y estado de salud

Inicialmente el joven fue asistido y derivado al Hospital Centenario, donde los médicos dispusieron su internación en el área de Terapia Intensiva debido a la gravedad de las heridas. Desde entonces permanece bajo seguimiento médico constante.

En ese contexto, familiares, amigos y compañeros de la policía reiteraron el pedido de donantes para contribuir con el tratamiento que el oficial necesita atravesar durante su recuperación.

Según detallaron, quienes estén en condiciones de donar deben acercarse a la Sala de Banco de Sangre del Hospital Bicentenario. Allí se realizan los controles correspondientes para evaluar la compatibilidad y concretar la donación.

Mientras continúa la atención médica del joven, el pedido solidario busca reunir la cantidad necesaria de donantes que permita acompañar el proceso de recuperación del efectivo de la policía que resultó herido en el accidente ocurrido en la Ruta Provincial 20.