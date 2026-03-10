Estudiantes piden declarar la emergencia en salud mental por casos de suicidios

Declarar la emergencia sanitaria en salud mental en Entre Ríos por un período de 12 meses es la propuesta que impulsaron estudiantes secundarios entrerrianos ante casos de suicidios en la provincia. La iniciativa surgió en el marco del programa Senado Juvenil y plantea reforzar las políticas públicas de prevención, ampliar la atención en el sistema de salud y mejorar los canales de asistencia para personas en crisis.

El proyecto aparece en un contexto que genera preocupación entre especialistas y autoridades. Entre Ríos registra actualmente la tasa de suicidios más alta del país, con 19,8 casos cada 100.000 habitantes, una cifra que duplica el promedio nacional, estimado en 9,8. La problemática impacta particularmente entre adolescentes y jóvenes, lo que explica que haya sido uno de los temas más reiterados en los proyectos elaborados por estudiantes en el programa legislativo educativo.

Durante la edición 2025 del Senado Juvenil participaron alumnos de escuelas secundarias de todos los departamentos de la provincia. En la primera instancia departamental se presentaron 28 proyectos legislativos, de los cuales 20 abordaron la crisis de salud mental y la prevención del suicidio, un fenómeno que llamó la atención de los organizadores por la reiteración del tema.

Una de las iniciativas que logró mayor respaldo fue elaborada por Antonella Martínez, Axel Benítez y Ashley Viollaz, estudiantes del Instituto Comercial Privado Almafuerte de Villa Elisa. La propuesta fue presentada inicialmente en la instancia departamental y luego seleccionada para la etapa provincial, que se desarrolló en la Cámara de Senadores de Entre Ríos, en Paraná.

“En la primera instancia, de los 28 proyectos presentados, 20 abordaron la prevención del suicidio. En la etapa provincial también se evaluaron varias iniciativas sobre el mismo tema. Los docentes nos explicaban que normalmente las propuestas son diversas. Esta repetición muestra la dimensión de la preocupación”, explicó Antonella Martínez.

La iniciativa obtuvo el respaldo de la mayoría de los senadores provinciales y fue aprobada por la Cámara Alta el 25 de noviembre de 2025. Actualmente se encuentra a la espera de la decisión del Poder Ejecutivo para su eventual implementación.

Qué propone la declaración de emergencia

El proyecto plantea reforzar las redes de contención del sistema público de salud, con mayor presencia de profesionales especializados en salud mental en hospitales y centros de atención primaria.

También propone capacitaciones en prevención del suicidio para personal sanitario, docentes y actores comunitarios, además de fortalecer la difusión de los canales de ayuda disponibles para las personas que atraviesan situaciones críticas.

La iniciativa surgió luego de un hecho que impactó profundamente en la comunidad educativa de la región: el suicidio de Lorena Lovera, directora del Instituto Comercial D-46 de la localidad de San José, ocurrido en mayo de 2025.

Durante la elaboración de la iniciativa, los estudiantes realizaron un relevamiento entre vecinos de la zona que fue respondido por 339 personas. Los resultados mostraron que el 60,8% afirmó haberse visto afectado de manera cercana por el suicidio, ya sea a través de familiares, amigos o conocidos. Para Antonella Martínez, la temática también tiene una dimensión personal: su madre se quitó la vida cuando ella tenía seis años. Esa experiencia influyó en su compromiso con la iniciativa y en la decisión de impulsar el debate en el ámbito legislativo.

Los autores del proyecto sostienen que declarar la emergencia permitiría visibilizar la problemática y fortalecer las políticas públicas de prevención, en línea con la Ley Nacional de Prevención del Suicidio, a la cual adhiere la provincia.

Entre Ríos, con la tasa más alta del país

La situación de Entre Ríos viene siendo observada con preocupación desde hace varios años. La tasa de suicidios en la provincia muestra una tendencia creciente: pasó de 18,8 casos cada 100.000 habitantes en 2023 a 19,8 en 2024, consolidándose como la más elevada del país, dio cuenta La Nación.

Durante enero de 2025 se registró una seguidilla de casos que llegó a promediar un suicidio por día, lo que llevó al gobierno provincial a reforzar la estructura de la Dirección de Salud Mental y el Programa Provincial de Prevención del Suicidio.

Entre las herramientas disponibles se encuentra la línea telefónica 135, un servicio gratuito, confidencial y disponible las 24 horas para brindar asistencia a personas en crisis. Sin embargo, la problemática continúa generando alarma. Según datos oficiales, en enero de 2026 se registraron 28 suicidios en 31 días en distintos puntos de la provincia.